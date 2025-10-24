Wojciech Szczęsny ujawnił, co zrobiła matka. Jedna decyzja zmieniła jego życie. Nie miał nic do powiedzenia

Historia całej kariery Wojciecha Szczęsnego może być inspirująca dla młodych adeptów piłki nożnej, którzy chcą osiągnąć sukces, jak Szczęsny. Były bramkarz reprezentacji Polski opuścił nasz kraj w bardzo młodym wieku, w pogoni za marzeniem, jakim było dla niego granie w piłkę na najwyższym poziomie.

Szczęsny wyjechał z Polski w 2006 roku, bez znajomości języka angielskiego z nadzieją na zrobienie wielkiej kariery. O wszystkim dość szczegółowo opowiedział film dokumentalny "Szczęsny", który niedawno pojawił się na jednej z największych dostępnych w Polsce platform streamingowych.

Szczęsny mógł być...Kajetanem. Babcia przegrała

W filmie został szeroko poruszony temat dzieciństwa byłego reprezentanta Polski, jego pasji poza futbolem, a także relacji rodzinnych. Nie usłyszeliśmy jednak ani słowa o historii wyboru imienia obecnego bramkarz Barcelony, a ta okazuje się dość ciekawa, bo ścierały się dwa obozy.

Babcia Wojtka chciała, aby nazywał się on Kajetan, mama stała w opozycji. - Wiem, że kiedyś z całych sił walczyła (babcia przyp. red.) o to, żebym miał na imię Kajetan. Nie dawała mamie spokoju. Dzięki ci mamo, że nie uległaś presji - zdradził golkiper "Blaugrany" w rozmowie z "Playboyem" w 2012 roku.

Ostatecznie wygrała mama, a Wojciech Szczęsny z pewnością może być zadowolony z tego, jaką karierę udało mu się zrobić z tym imieniem. Polakowi do pełni szczęścia tak naprawdę brakuje tylko i aż wygranej w Lidze Mistrzów. Było bardzo blisko tego, aby wygrać ten puchar w poprzednim sezonie, ale Barcelona odpadła w półfinale.

Kosa na Kosę: Czy Augustyniak powinien trafić do kadry? Polsat Sport

Wojciech Szczęsny zakończył karierę. A teraz może trafić do FC Barcelony Domenico Cippitelli / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny podpisał kontrakt z FC Barcelona. Wcześniej hiszpańskie media mówiły o buncie ANDRE WEENING / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny - były bramkarz Juventusu i obecny zawodnik FC Barcelona Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP / Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP