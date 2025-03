Wojciech Szczęsny przerywa milczenie ws. swojej przyszłości w Barcelonie. Polak rozwiał wątpliwości

Wojciech Szczęsny po trudnym początku w barwach FC Barcelona wywalczył sobie miejsce w składzie zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka i nie oddaje go nawet na Puchar Króla. Wydawało się jednak, że Polak w Katalonii jest jedynie opcją tymczasową i po sezonie obie strony się rozstaną. Jak się jednak okazuje, doszło do zmiany nastawienia. Polak w rozmowie z Barca One otworzył się w kwestii tego tematu.