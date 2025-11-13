Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wojciech Szczęsny mógł zagrać w polskim klubie. Zaskakujący kierunek. "Myślał o tym"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Wojciech Szczęsny był już na piłkarskiej emeryturze, gdy zgłosiła się do niego FC Barcelona. Okazuje się, że bramkarz mógł karierę zakończyć w Polsce. Byłby to sensacyjny ruch, o którym teraz poinformował dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onet". Tym samym to Szczęsny, a nie Krychowiak zapoczątkowałby nietypowy trend.

Wojciech Szczęsny mógł zagrać w polskim klubie. Zaskakujący kierunek. "Myślał o tym"
Wojciech Szczęsny mógł zagrać w polskim klubie. Zaskakujący kierunek. "Myślał o tym"UrbanandsportAFP

Wojciech Szczęsny pod koniec sierpnia 2024 roku ogłosił, że kończy piłkarską karierę. "Moje ciało wciąż jest gotowe na kolejne wyzwania, ale mojego serca już nie ma w piłce" - napisał. Polak na emeryturze wytrzymał kilka tygodni, bowiem zgłosiła się do niego FC Barcelona, która znalazła się w kryzysie ze względu na kontuzję Marca-Andre ter Stegena.

Szczęsny jest szczęśliwy w "Dumie Katalonii". Pierwotnie miał rozegrać w zespole jeden sezon i wrócić na emeryturę. W lipcu tego roku przedłużył jednak umowę do końca sezonu 2026/27.

Zaskakująca oferta dla Szczęsnego. To tam miał zakończyć karierę

Wojciech Szczęsny po przejściu na emeryturę chciał cieszyć się życiem rodzinnym. Okazuje się, że bramkarz przed podjęciem rozmów z Barceloną miał jeszcze jedną propozycję. Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet" zdradził w podcaście "Ofensywni", że 35-latek miał ofertę od... LKS Tajfun Ostrowa Lubelskiego. To zespół występujący w polskiej A-klasie, którego prezesem jest raper Mata (Michał Matczak). - Myślał o tym, żeby zagrać jeden mecz - zdradził dziennikarz.

Umowa Szczęsnego z Barceloną wygasa 30 czerwca 2027 roku. Czy wtedy definitywnie zakończy karierę? A może skusi się na ofertę jednego z raperów? - Zobaczymy, bo jeszcze dużo może się zmienić. To może się stać w 2026 r. albo w 2030. Ja już nie planuję. Raz zakończyłem karierę, los miał inne plany. Wiem już, że kontrakty są umowne i w każdej chwili mogą zostać zerwane - mówił kilka tygodni temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Zobacz również:

Marcin Bułka
Reprezentacja

Marcin Bułka przerwał milczenie, nagle zaczął mówić o pieniądzach. To może szokować

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEOPOLSAT GOPOLSAT GO
Mężczyzna w sportowej koszulce piłkarskiej i rękawicach bramkarskich podczas rozgrzewki na stadionie, w tle rozmyte trybuny.
Wojciech SzczęsnyMATTHIEU MIRVILLEAFP
Bramkarz ubran w zielony strój sportowy, w rękawicach, energicznie wydaje polecenia drużynie podczas meczu piłkarskiego, tło rozmyte z obecnością publiczności.
Wojciech Szczęsny jeszcze w barwach JuventusuClaudio PasquaziAFP
Piłkarz w zielonym stroju bramkarskim klubu Arsenal zakłada koszulkę przez głowę, trzymając w dłoni rękawice bramkarskie.
Wojciech Szczęsny w barwach Arsenalu. To podczas gry dla tej drużyny złamał obie ręceANDREW YATESAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja