Wojciech Szczęsny pod koniec sierpnia 2024 roku ogłosił, że kończy piłkarską karierę. "Moje ciało wciąż jest gotowe na kolejne wyzwania, ale mojego serca już nie ma w piłce" - napisał. Polak na emeryturze wytrzymał kilka tygodni, bowiem zgłosiła się do niego FC Barcelona, która znalazła się w kryzysie ze względu na kontuzję Marca-Andre ter Stegena.

Szczęsny jest szczęśliwy w "Dumie Katalonii". Pierwotnie miał rozegrać w zespole jeden sezon i wrócić na emeryturę. W lipcu tego roku przedłużył jednak umowę do końca sezonu 2026/27.

Zaskakująca oferta dla Szczęsnego. To tam miał zakończyć karierę

Wojciech Szczęsny po przejściu na emeryturę chciał cieszyć się życiem rodzinnym. Okazuje się, że bramkarz przed podjęciem rozmów z Barceloną miał jeszcze jedną propozycję. Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet" zdradził w podcaście "Ofensywni", że 35-latek miał ofertę od... LKS Tajfun Ostrowa Lubelskiego. To zespół występujący w polskiej A-klasie, którego prezesem jest raper Mata (Michał Matczak). - Myślał o tym, żeby zagrać jeden mecz - zdradził dziennikarz.

Ofertę z tego klubu miał także Grzegorz Krychowiak. Pomocnik wybrał na zakończenie kariery Mazura Radzymin, czyli klub należący do rapera Quebonafide (Jakuba Grabowskiego).

Umowa Szczęsnego z Barceloną wygasa 30 czerwca 2027 roku. Czy wtedy definitywnie zakończy karierę? A może skusi się na ofertę jednego z raperów? - Zobaczymy, bo jeszcze dużo może się zmienić. To może się stać w 2026 r. albo w 2030. Ja już nie planuję. Raz zakończyłem karierę, los miał inne plany. Wiem już, że kontrakty są umowne i w każdej chwili mogą zostać zerwane - mówił kilka tygodni temu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

DJB. Czerwona kartka Wojciecha Szczęsnego. Kiedy ponownie zobaczymy Polaka w bramce Barcelony? WIDEO POLSAT GO POLSAT GO

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny jeszcze w barwach Juventusu Claudio Pasquazi AFP

Wojciech Szczęsny w barwach Arsenalu. To podczas gry dla tej drużyny złamał obie ręce ANDREW YATES AFP