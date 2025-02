Początki Wojciecha Szczęsnego były bardzo trudne. Długo przyszło mu czekać na debiut, bo aż do 4 stycznia. Od tego momentu wystarczył mu miesiąc, by przekonać do siebie Hansiego Flicka. Mimo kilku błędów niemiecki szkoleniowiec ogłosił Polaka bramkarzem numer jeden w środę 5 lutego. Sytuacja ta może się utrzymać do końca sezonu, ponieważ Marc Andre ter Stegen, który w trwających rozgrywkach raczej nie zdąży wrócić po kontuzji zerwania rzepki w prawym kolanie. A co potem? Ze słów Deco wynika, że FC Barcelona ma nadzieję na to, że były reprezentant Polski zostanie.

