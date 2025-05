Wiemy, co z Lewandowskim i Szczęsnym, Flick zadecydował. Znamy skład Barcelony na El Clasico

Krótko przed meczem FC Barcelona przedstawiła swój skład na to spotkanie. W wyjściowej "11" między słupkami stanie Wojciech Szczęsny. W ataku zagra natomiast Ferran Torres, a Robert Lewandowski zasiądzie na ławce rezerwowych. 36-latek niedawno zmagał się z kontuzją lewego uda i wciąż czeka na powrót do podstawowego składu. Ostatni raz pojawił się w nim 19 kwietnia w spotkaniu przeciwko Celcie Vigo. Wówczas nabawił się on urazu, który wykluczył go z gry na pewien czas.

Reklama