Wielkie zmiany w Realu Madryt, Mourinho uderzył pięścią w stół. Nie chce gwiazd

Jakub Rzeźnicki

Po wielu tygodniach spekulacji nie ma już żadnych wątpliwości - to Jose Mourinho w przyszłym sezonie poprowadzi Real Madryt, zmieniając na stanowisku trenera Alvaro Arbeloę. "Królewskich" czekają ogromne zmiany kadrowe - Portugalczyk przekazał, jakich wzmocnień oczekuje. Z ustaleń dziennikarzy "The Athletic" wynika też, że Mourinho nie chce wielkich gwiazd.

Vinicius Junior i Kylian MbappeJOSE MIGUEL FERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFPAFP

Po tak fatalnym sezonie, jak 2025/26 rewolucja kadrowa w Realu Madryt jest wręcz nieunikniona. Klub rozstanie się z wieloma zawodnikami - pierwsi na liście do odejścia są David Alaba, czy Dani Ceballos. Florentino Perez ma przy tym ambitne plany, jeśli chodzi o sprowadzenie kolejnych gwiazd.

Jose Mourinho wraca do Realu Madryt. Sporo pracy przed Portugalczykiem

Nie muszą się jednak one wcale pokrywać z wizją Jose Mourinho. Portugalczyk po wielu latach wraca na Estadio Santiago Bernabeu i zastąpi wkrótce Alvaro Arbeloę. "The Special One" ma konkretną wizję na kadrę, a także wzmocnienia, jakich potrzebuje.

Dziennikarze "The Athletic" ustalili, jakie oczekiwania Mourinho przedstawił zarządowi "Królewskich". Co ciekawe, jako że nie padły żadne konkretne nazwiska, można to interpretować, iż nowy szkoleniowiec wcale nie chce sprowadzenia samych wielkich gwiazd. Znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, jak ważny jest odpowiedni balans i atmosfera w szatni.

A ta w ubiegłym sezonie w Realu była bardzo podzielona. Dość powiedzieć, że pomiędzy zawodnikami jak Alvaro Carreras, Antonio Rudiger, Aurelien Tchouameni i Fede Valverde dochodzić miało do bójek i rękoczynów. Dla nowego szkoleniowca to absolutnie nieakceptowalne.

Takich transferów chce Mourinho. Padły konkrety

Mourinho wskazał, że oczekuje wzmocnienia pozycji lewego obrońcy. Chce, by Carreras, który zaliczył kiepski sezon miał konkrencję na swojej pozycji. Niemal pewne wydaje się przy tym pozbycie Ferlanda Mendy'ego i Frana Garcii.

Portugalczyk liczy też na sprowadzenie nowego prawego obrońcy, stopera i kreatywnego pomocnika. "Los Blancos" brakowało w ubiegłym sezonie rozgrywającego. W jego rolę najcześciej wcielał się Arda Guler. Luka po odejściu Toniego Kroosa nie została jednak odpowiednio wypełniona.

Mimo że Mourinho oficjalnie nie został jeszcze zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Realu Madryt, dziennikarze nie mają wątpliwości, że to własnie on przejmie obowiązki Arbeloi. Miał otrzymać propozycję 3-letniego kontraktu i wolną rękę w kwestii kompletowania kadry.

