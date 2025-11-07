Wielkie święto dla Wojciecha Szczęsnego. W Barcelonie dotąd tego nie przeżył

Po przegranym 1:2 El Clasico z Realem Madryt piłkarze FC Barcelony pozostają niepokonani. Tydzień po wielkim szlagierze do Barcelony przyjechało Elche, bramki którego strzeże wypożyczony z mistrza Hiszpanii Inaki Pena. "Duma Katalonii" nie pozostawiła złudzeń niżej notowanemu rywalowi, wygrywając 3:1. Kolejne spotkanie w bramce zagrał Wojciech Szczęsny. Po kontuzji do gry wrócił Robert Lewandowski, którego Hansi Flick wpuścił na boisko w drugiej połowie.

Podobny scenariusz miał miejsce w środę w starciu Ligi Mistrzów z Clubem Brugge. Belgowie postawili jednak mistrzowi Hiszpanii zadziwiająco trudne warunki. Gospodarze niespodziewanie aż trzykrotnie wychodzili na prowadzenie, lecz za każdym razem Barcelona była w stanie odrobić straty. Club Brugge w doliczonym czasie gry był o krok od wygranej. Piłka zatrzepotała w siatce Barcelony, lecz celny strzał poprzedził faul na Szczęsnym. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3.

Barcelona wraca na Camp Nou. Nastąpił od dawna wyczekiwany moment

Piątek był dniem wielkiego święta dla piłkarzy oraz kibiców FC Barcelony. Władze klubu zdecydowały się zorganizować otwarty trening, który po raz pierwszy od ponad dwóch lat odbył się na Spotify Camp Nou. Domowy obiekt Barcelony wciąż jest dostosowywany do rozgrywania meczów o stawkę, a piątkowy event był jednym z elementów testu rozwiązań logistycznych.

Na trybunach zasiadło ponad 20 tysięcy sympatyków mistrza Hiszpanii, którzy mogli obserwować w akcji największe gwiazdy swojego zespołu, w tym oczywiście również i Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego.

Z zespołem trenował również wracający do zdrowia Joan Garcia. Zdaniem hiszpańskich mediów sprowadzony latem do klubu bramkarz już wkrótce wróci do wyjściowego składu, a Szczęsny ponownie zasiądzie na ławce rezerwowych.

Debiut Szczęsnego na Camp Nou. W tej roli tam jeszcze nigdy nie był

Dla Szczęsnego piątek był wyjątkowym dniem. Były bramkarz reprezentacji Polski po raz pierwszy w swojej karierze miał okazję wyjść na legendarne Camp Nou jako zawodnik "Dumy Katalonii". Polak przeciwko Barcelonie w swojej karierze grał pięciokrotnie, jednak z wyjazdów na teren Barcelony powinien mieć jak najgorsze wspomnienia.

Debiut na Camp Nou przypadł na 8 marca 2011 roku, gdy Barcelona w rewanżowym meczu 1/8 finału wygrała 3:1 z Arsenalem. Szczęsny zakończył udział w tym spotkaniu już w 19. minucie. Wszystko z powodu kontuzji palca lewej dłoni, której doznał broniąc mocny strzał Daniego Alvesa.

Szczęsny na Camp Nou wrócił w 2015 roku, tym razem jako golkiper AS Roma. Udział Szczęsnego w tym spotkaniu nie został zakłócony przez problemy zdrowotne, chociaż sam Polak chyba wolałby tego dnia wziąć wolne. Rozpędzona Barcelona rozbiła Włochów aż 6:1.

Po piątkowych zajęciach Szczęsny przemówił krótkim, aczkolwiek bardzo wymownym wpisem w mediach społecznościowych.

Trening na Camp Nou po raz pierwszy. Minęło wiele lat, odkąd byłem na tym boisku ostatni raz!

FC Barcelona w niedzielę 9 listopada o godz. 21:00 zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

