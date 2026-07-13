Wielkie rozczarowanie w USA. Jednak wraca do Barcelony. Definitywny koniec sagi

Joan Laporta udał się do Stanów Zjednoczonych na półfinały mistrzostw świata. Już we wtorek wielu jego zawodników powalczy o miejsce w wielkim finale.

Szef Barcelony w rozmowach z mediami odniósł się do wielu kwestii. Zabrał głos w sprawie Juliana Alvareza. Wyznał, że oferta za Argentyńczyka nie jest nieograniczona czasowo i niebawem strona Barcelony poinformuje, do kiedy pozostanie ona aktualna.

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Głośny jest również temat Raphinhi, który ma za sobą przeciętny jak na swoje standardy sezon i bardzo rozczarowujący mundial. Ostatnie miesiące były naznaczone kontuzjami, które sprawiły, że Raphinha nie mógł pomóc w kluczowym momencie ani Barcelonie w Lidze Mistrzów, ani Brazylii na mundialu w USA.

Media zaczęły spekulować, że Raphinha może odejść do Arabii Saudyjskiej. Że tamtejszy Al-Hilal skusi Barcelonę i piłkarza wielkimi pieniędzmi. Wcześniej, jeszcze w trakcie mundialu, pojawiła się plotka o rzekomych problemach finansowych piłkarza. Pojawiła się ona w Brazylii, ale nie została potwierdzona.

Koniec spekulacji ws. Raphinhi. "On zostaje"

Teraz Joan Laporta osobiście odniósł się do tej kwestii. Prezydent klubu z Camp Nou definitywnie wyklucza, że tego lata Raphinha może zmienić barwy klubowe.

- Raphinha zostaje. Nie mamy żadnego interesu w tym, żeby odszedł z Barcelony. To kluczowy piłkarz. Transfery Gordona i Adeyemiego wskazują, że wzmacniamy atak, ale to nie znaczy, że pozbędziemy się Raphinhi, bo jest dla nas bardzo ważny - ogłosił Joan Laporta, kończąc spekulacje na temat Brazylijczyka.

- Szkoda, że w zeszłym sezonie nie mógł być w szczytowej formie w La Liga, Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Wyniki byłyby inne - dodał szef FC Barcelona.

Wiemy już więc, że po nieudanym mundialu Brazylią Raphinha wraca do Barcelony, gdzie spędzi kolejny sezon.

W tej samej wypowiedzi Joan Laporta potwierdził, że transfer Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund jest już przesądzony. Czekamy tylko na oficjalne potwierdzenie. Niemiec przeniesie się za 22 miliony euro plus 7 milionów euro zmiennych. Będzie cennym uzupełnieniem składu, ponieważ jego uniwersalność pozwala mu obsadzić każdą pozycję w pierwszej linii.

Robert Lewandowski i Raphinha MANAURE QUINTERO/AFP/East News East News

Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha FADEL SENNA East News





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