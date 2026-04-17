Wielkie pożegnanie w Barcelonie? Są oferty, to mógłby być hit

FC Barcelona po odpadnięciu z Ligi Mistrzów wciąż ma szansę na zdobycie podwójnej korony w bieżącym sezonie - "Duma Katalonii" do Superpucharu Hiszpanii może dorzucić bowiem jeszcze krajowe mistrzostwo.

Jeśli osiągnięcie tego celu się powiedzie - a "Barca" jest już naprawdę bliska przypieczętowania tytułu w Primera Division - to może być dla niektórych jej piłkarzy ostatnie trofeum wywalczone w bordowo-granatowych barwach.

Możliwe wielkie zmiany w Barcelonie. Zawrzało nie tylko wokół Lewandowskiego

Wciąż niepewna jest chociażby przyszłość Roberta Lewandowskiego, który zdaje się być coraz bliżej opuszczenia Camp Nou. Wielką niewiadomą jest też to, czy z drużyną pozostanie związany Marcus Rashford. Anglik bowiem wbrew pozorom może nie zostać łatwo wypuszczony z Manchesteru United, z którym formalnie wciąż ma aktywny kontrakt.

Teraz pojawiły się też interesujące wieści dotyczące innego nabytku FCB z ubiegłego lata - Roony'ego Bardghjiego. Reprezentant Szwecji w trakcie bieżącej kampanii był częstokroć chwalony za swoją grę, ale nie miał wielu szans do zaprezentowania się na murawie. Jego konkurentem na prawym skrzydle jest wszak Lamine Yamal.

Jak informuje Lluis Miguelsanz z "Diario Sport" choć Bardghji wciąż ma zamiar walczyć o swoje w Barcelonie, to kwestia jego ewentualnych przenosin "jest otwarta" - a chętnych, zarówno na transfer definitywny, jak i wypożyczenie, nie brakuje.

Szweda na swój celownik miały wziąć trzy uznane zespoły z trzech różnych lig - AS Monaco, FC Porto oraz VfB Stuttgart - pierwsze oferty miały już spłynąć do gabinetu dyrektora sportowego Deco.

Sama "Barca" widzi w Bardghjim długoterminowe wzmocnienie, więc jeśli już miałoby dojść do jakiegoś ruchu, to raczej w formie wypożyczenia. Decyzja powinna zostać podjęta prawdopodobnie jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata 2026, na które futbolista zapewne zostanie powołany.

Barcelona kończy powoli sezon. Bardghjiego czeka więcej gry?

FC Barcelona ma do rozegrania w tym sezonie jeszcze siedem spotkań w Primera Division, w tym "El Clasico". Być może po ewentualnym wcześniejszym przypieczętowaniu tytułu mistrzowskiego Bardghji otrzyma więcej szans na błyśnięcie na boisku kosztem mocno eksploatowanego Yamala.

