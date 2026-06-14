Wielkie poruszenie w Barcelonie. A jednak. W tle 127 milionów

Chodzi o Marcusa Rashforda. Latem zeszłego roku Anglik został wypożyczony do Barcelony. Opuścił Manchester United, gdzie popadł w konflikt z Rubenem Amorimem, ówczesnym trenerem "Czerwonych Diabłów".

Zgodnie z zasadami wypożyczenia mistrzowie Hiszpanii po zakończeniu tego sezonu mogą wykupić 28-latka za jedynie 30 milionów euro (czyli 127 mln złotych). Sęk w tym, że - jak przekazuje kataloński "Sport" - oferta ta upływa 15 czerwca, czyli... jutro.

Czy Marcus Rashford pozostanie w Barcelonie?

Co więcej, dowiadujemy się, że "Barcelona nie zamierza z niej skorzystać". W takiej sytuacji nadal nie wiadomo, co stanie się z Rashfordem.

"Otwiera się nowy scenariusz, ale nie jest też jasne, czy "Blaugrana" będzie starała się pozyskać Anglika, nawet w ramach wypożyczenia. Rashford już przygotowuje się na to, że nie wróci na Camp Nou, a otworzyły się przed nim nieoczekiwane możliwości, które mogą być ostatecznym rozwiązaniem jego sytuacji" - czytamy.

Hiszpanie, powołując się na ustalenia angielskich mediów, przekazują, że otarty na powrót swojego wychowanka jest Manchester United. Obecnie trenerem "Czerwonych Diabłów" jest Michael Carrick, który ponoć regularnie kontaktuje się z piłkarzem.

"Rashford wie, że ma otwarte drzwi i że będzie w stanie przejść przez okres przygotowawczy bez problemów, bez bycia wyłączonym, jak to miało miejsce zeszłego lata z Rubenem Amorimem" - odnotowano.

Angielski klub nie ma zbyt wielu alternatyw, aby ściągnąć do zespołu nowe ofensywne gwiazdy. Dlatego też wizja powrotu Marcusa Rashforda wydaje się naprawdę kusząca. Szczególnie przez to, że w barwach Barcelony 28-latek rozegrał naprawdę świetny sezon. W 49 strzelił 14 goli i zanotował tyle samo asyst.

Jednocześnie sam skrzydłowy chciałby pozostać w zespole Hansiego Flicka, gdzie odnalazł nową świeżość i był ważnym elementem ekipy Niemca na przestrzeni całej poprzedniej kampanii.

Marcus Rashford JOSE BRETON AFP

Marcus Rashford Manaure Quintero AFP

Marcus Rashford JOSEP LAGO AFP





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