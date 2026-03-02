Wielkie poruszenie. Dlatego Mbappe opuścił Madryt. Bolesny cios w Real

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Madrycka "Marca" podaje, że Kylian Mbappe jest bardzo rozczarowany poziomem, na jakim stanęła pomoc medyczna udzielona mu przez sztab Realu Madryt. Piłkarz od dłuższego czasu boryka się z kontuzją kolana, z którą stołeczny klub nie jest w stanie sobie odpowiednio poradzić. Francuz opuścił Madryt i udał się do swojej ojczyzny, aby zasięgnąć pomocy tamtejszych lekarzy.

Kylian Mbappe podczas meczu Benfica - Real Madryt
Kylian Mbappe i Jose MourinhoAngel MartinezGetty Images

Uraz kolana był problemem Kyliana Mbappe od grudnia 2025 roku. Do tego czasu sztab medyczny Realu Madryt nie był w stanie poradzić sobie z kontuzją największej gwiazdy zespołu.

Choć Kylian Mbappe nadal strzelał gole, poziom jego gry spadał z tygodnia na tydzień. Był odwrotnie proporcjonalny do odczuwanego bólu. W końcu podjęta została decyzja o kilkutygodniowej przerwie w grze.

Teraz madrycka "Marca" ujawnia, że nieobecność Kyliana Mbappe na trybunach podczas meczu Real Madryt - Benfica w Lidze Mistrzów była spowodowana opuszczeniem przez niego miasta.

Kylian Mbappe miał udać się do Francji, aby skonultować się z tamtejszymi lekarzami w sprawie swojej kontuzji.

Złamanie u Lewandowskiego potwierdzone. Ważne wieści przed barażami. Urban już wie

Mbappe opuścił Madryt i udał się do Francji. Chciał skonsultować się z tamtejszymi lekarzami ws. swojego kolana

Piłkarz ma być rzekomo bardzo rozczarowany usługami medycznymi Realu Madryt i postanowił zasięgnąć dodatkowej opinii. Czasu do stracenia już bowiem nie ma. Każdy dzień zwłoki może okazać się tutaj kluczowy.

Cel jest jeden. Kylian Mbappe chce jak najszybciej wyleczyć lewe kolano i wziąć udział w rywalizacji w kluczowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Na pierwszy mecz rozgrywany 11 marca francuski zawodnik nie zdąży, ale bardzo chciałby zagrać w rewanżowym meczu na Etihad Stadium.

To spotkanie zostanie rozegrane 17 marca, a przerwa Kyliana Mbappe jest prognozowana na ok. trzy tygodnie. To oznacza, że kwestia udziału Francuza w tym spotkaniu będzie decydowała się niemal do ostatniego dnia.

Bardzo możliwe, że Kylian Mbappe zagra z Manchesterem City nawet bez gwarancji powrotu do całkowitego zdrowia. Od początku grudnia i starcia z Celtą Vigo Real Madryt ryzykował zdrowiem swojej gwiazdy i wystawiał Mbappe do gry z uszkodzonym więzadłem bocznym.

Oburzeni takim stanem rzeczy mieli być Francuzi, którzy boją się o to, że Mbappe pogłębi swój uraz i wypadnie z gry na mistrzostwach świata, które zostana rozegrane latem 2026 roku. W tym momencie takie zagrożenie nie istnieje, ale podjęcie jakiegokolwiek ryzyka ws. Mbappe może mieć opłakane skutki.

Zobacz również:

Hansi Flick i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Kontuzja Lewandowskiego, na jaw wyszły szczegóły. Hansi Flick ujawnił prawdę

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Piłkarz w białej koszulce Realu Madryt na pierwszym planie, w tle rozmyte trybuny stadionu, w lewym górnym rogu okrągła wstawka z zawodnikiem leżącym na murawie i trzymającym się za nogę z wyrazem bólu na twarzy.
Kylian Mbappe doznał kontuzji podczas meczu Francja - AzerbejdżanANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP - Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Kylian Mbappe cierpi z powodu złamanego nosa, a Francja cierpi na boisku
Kylian Mbappe cierpi z powodu złamanego nosa, a Francja cierpi na boiskuFRANCK FIFEAFPAFP
Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt
Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu MadrytPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty ImagesAFP
Europejskie pucharu a Ekstraklasa. Kto sięgnie po mistrzostwo? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja