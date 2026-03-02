Uraz kolana był problemem Kyliana Mbappe od grudnia 2025 roku. Do tego czasu sztab medyczny Realu Madryt nie był w stanie poradzić sobie z kontuzją największej gwiazdy zespołu.

Choć Kylian Mbappe nadal strzelał gole, poziom jego gry spadał z tygodnia na tydzień. Był odwrotnie proporcjonalny do odczuwanego bólu. W końcu podjęta została decyzja o kilkutygodniowej przerwie w grze.

Teraz madrycka "Marca" ujawnia, że nieobecność Kyliana Mbappe na trybunach podczas meczu Real Madryt - Benfica w Lidze Mistrzów była spowodowana opuszczeniem przez niego miasta.

Kylian Mbappe miał udać się do Francji, aby skonultować się z tamtejszymi lekarzami w sprawie swojej kontuzji.

Mbappe opuścił Madryt i udał się do Francji. Chciał skonsultować się z tamtejszymi lekarzami ws. swojego kolana

Piłkarz ma być rzekomo bardzo rozczarowany usługami medycznymi Realu Madryt i postanowił zasięgnąć dodatkowej opinii. Czasu do stracenia już bowiem nie ma. Każdy dzień zwłoki może okazać się tutaj kluczowy.

Cel jest jeden. Kylian Mbappe chce jak najszybciej wyleczyć lewe kolano i wziąć udział w rywalizacji w kluczowym dwumeczu Ligi Mistrzów z Manchesterem City.

Na pierwszy mecz rozgrywany 11 marca francuski zawodnik nie zdąży, ale bardzo chciałby zagrać w rewanżowym meczu na Etihad Stadium.

To spotkanie zostanie rozegrane 17 marca, a przerwa Kyliana Mbappe jest prognozowana na ok. trzy tygodnie. To oznacza, że kwestia udziału Francuza w tym spotkaniu będzie decydowała się niemal do ostatniego dnia.

Bardzo możliwe, że Kylian Mbappe zagra z Manchesterem City nawet bez gwarancji powrotu do całkowitego zdrowia. Od początku grudnia i starcia z Celtą Vigo Real Madryt ryzykował zdrowiem swojej gwiazdy i wystawiał Mbappe do gry z uszkodzonym więzadłem bocznym.

Oburzeni takim stanem rzeczy mieli być Francuzi, którzy boją się o to, że Mbappe pogłębi swój uraz i wypadnie z gry na mistrzostwach świata, które zostana rozegrane latem 2026 roku. W tym momencie takie zagrożenie nie istnieje, ale podjęcie jakiegokolwiek ryzyka ws. Mbappe może mieć opłakane skutki.

Kylian Mbappe doznał kontuzji podczas meczu Francja - Azerbejdżan ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP - Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kylian Mbappe cierpi z powodu złamanego nosa, a Francja cierpi na boisku FRANCK FIFEAFP AFP

Narastają problemy Kyliana Mbappe w Realu Madryt PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP / David Ramos/Getty Images AFP

