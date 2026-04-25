Wielkie osłabienie dla Realu i Brazylii. Opuści mundial. Będzie operacja

Zdrowie ostatnio nie trzyma się najlepiej piłkarzy reprezentacji Brazylii. Pod koniec marca na kilka tygodni wypadł z gry Raphinha, uraz ma Caio Henrique, cały czas z problemami mierzy się Vanderson. Jeśli doda się do tego ostatni uraz Estevao (najprawdopodobniej leczenie zachowawcze, by mieć szansę gry na mistrzostwach świata) oraz zerwanie więzadła Rodrygo (przerwa do później jesieni bądź nawet grudnia), to można dojść do wniosku, że selekcjoner "Canarinhos" Carlo Ancelotti ma prawo obawiać się wiadomości płynących do niego każdego kolejnego dnia.

Takowe też nadeszły w sobotę. Jak przekazał Miguel Angel Diaz z radia COPE, środkowy obrońca Eder Militao będzie musiał przejść operację i nie wystąpi na mundialu. We wtorkowym meczu Realu Madryt z Deportivo Alaves odnowił mu się uraz mięśnia dwugłowego lewego uda, z którym zmagał się od grudnia do marca. Jak wykazało badanie rezonansem magnetycznym, doszło do naruszenia blizny. Jose Felix Diaz z "Asa" informuje, że ponownie długość leczenia stopera wyniesie 4 miesiące.

Oczekuje się, że będzie sprawny już na początek nowego sezonu

Militao ma 28 lat, jest 38-krotnym reprezentantem kraju. Jego nieobecność to także cios dla "Królewskich", którzy liczyli, że ponownie stanie się on liderem linii defensywy. Tymczasem w tym sezonie rozegrał jedynie 1530 minut - 1142 w LaLiga i 388 w Champions League. Wykręcił ten wynik w 21 meczach. Alvaro Arbeloa ma z pewnością ból głowy, bo do końca kampanii nie zagra też Arda Guler, a niepewność dotyczy też Kyliana Mbappe (rezonans w poniedziałek).

Mistrzostwa świata zaczną się 11 czerwca. Brazylia wejdzie do gry dwa dni później w grupie C. Najpierw zagra z Marokiem, następnie z Haiti, a w trzeciej kolejce ze Szkocją. Niewykluczone, że z racji możliwości powołania aż 26 piłkarzy na liście znajdą się nieoczywiste nazwiska. Po ostatniej wiadomości o urazie Estevao rozgorzała dyskusja, czy w razie jego niedyspozycji do kadry nie zostanie powołany Neymar.

"Canarinhos" czekają na triumf w MŚ od 2002 roku. Cztery lata temu zatrzymali się na ćwierćfinale, odpadli z Chorwacją po konkursie rzutów karnych. Militao grał na tamtym turnieju, nie wybiegł na murawę jedynie w inauguracyjnym starciu z Serbią.

Tommy Paul - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport