Wielkie El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii oraz włoski szlagier Inter Mediolan - SSC Napoli hitami weekendu w Eleven Sports

SUPERCOPA DE ESPAÑA (Superpuchar Hiszpanii)

Transmisja:

finał: FC Barcelona - Real Madryt, niedziela, 11 stycznia, 20:00 (studio od 19:30)

W wielkim finale Supercopa de España FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt. Dwaj giganci światowego futbolu i zarazem najbardziej utytułowane hiszpańskie kluby stają przed szansą na wywalczenie pierwszego trofeum w 2026 roku. Barça przystępuje do decydującej rozgrywki dzięki wyeliminowaniu w półfinale Athletic Club (5:0), a Królewscy awansowali do niej po wygranej z Atlético Madryt (2:1). Zapowiadają się wspaniałe emocje z udziałem takich gwiazd jak Robert Lewandowski, Vinicius Júnior, Lamine Yamal czy Jude Bellingham. To pierwsze w tym roku El Clásico, po którym kibice mogą spodziewać się ofensywnych popisów i wielu goli. Warto przypomnieć, że we wszystkich czterech potyczkach odwiecznych rywali w 2025 roku padło łącznie aż 22 goli. W ostatniej z nich piłkarze trenera Xabiego Alonso wygrali 2:1, jednak trzy pozostałe kończyły się zwycięstwami Blaugrany. Tak było między innymi w finale Superpucharu Hiszpanii 2025, zakończonym wynikiem 5:2. Kto okaże się lepszy w najbliższym starciu na King Abdullah Sports City? O tym będzie można przekonać się podczas transmisji wyłącznie w ELEVEN SPORTS!

SERIE A

Najważniejsze transmisje:

AS Roma (Jan Ziółkowski) - US Sassuolo Calcio, sobota, 10 stycznia, 18:00, Eleven Sports 1 (studio od 17:30)

Inter Mediolan (Piotr Zieliński) - SSC Napoli, niedziela, 11 stycznia, 20:45, Eleven Sports 2

Hitowa konfrontacja Interu Mediolan z SSC Napoli to zdecydowany szlagier nadchodzącej kolejki Serie A, inaugurującej rundę rewanżową włoskich rozgrywek. Przed tym starciem Nerazzurri są na pierwszym miejscu w tabeli, a Neapolitańczycy zajmują trzecią pozycję, mając tylko cztery punkty straty. Inter wygrał sześć ligowych spotkań z rzędu z łącznym bilansem bramkowym 14:2. Ważną rolę w ekipie Cristiana Chivu odgrywa Piotr Zieliński, który coraz pewniej czuje się w pierwszym składzie. Dla Polaka ten mecz to wyjątkowe wydarzenie, bo obecnie broni barw Mediolańczyków, ale wcześniej aż osiem udanych lat spędził w Neapolu. Na Stadio Giuseppe Meazza nie będzie jednak sentymentów, ponieważ punkty do zdobycia są szczególnie cenne. Gościom zależy na powtórce z jesieni, kiedy na własnym stadionie pokonali Inter 3:1. Chcą także przedłużyć świetną passę z grudnia, kiedy sięgnęli po Superpuchar Włoch i od tamtej pory pozostają niepokonani.

Ciekawie powinno być też na Stadio Olimpico, gdzie AS Roma Jana Ziółkowskiego podejmie US Sassuolo Calcio. Rzymianie stracili dotychczas najmniej goli w Serie A i utrzymują niewielką stratę do lidera. Szanse na scudetto są nadal aktualne, dlatego gospodarze przystąpią do tej rywalizacji w pełni zmobilizowani. O sukces może być im trudno, bo Sassuolo gra odważnie i w tym sezonie odebrało już punkty tak silnym zespołom, jak AC Milan, S.S. Lazio, Atalanta BC czy Bologna FC.

BUNDESLIGA

Najważniejsze transmisje:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, piątek, 9 stycznia, 20:30, Eleven Sports 1

Bayern Monachium - VfL Wolfsburg (Kamil Grabara), niedziela, 11 stycznia, 17:30, Eleven Sports 1 (studio od 17:00)

W 16. kolejce Bundesligi druga w tabeli Borussia Dortmund wybierze się na Waldstadion, by zmierzyć się z siódmym Eintrachtem Frankfurt. BVB traci do liderującego Bayernu Monachium dziewięć punktów, dlatego nie może sobie pozwolić na wpadkę. Co ciekawe, Eintracht - mimo wysokiej lokaty - stracił najwięcej bramek w całej Bundeslidze. Defensywę gospodarzy postara się przechytrzyć czołowy snajper gości z Dortmundu, Serhou Guirassy. Z kolei o gole dla ekipy z Frankfurtu ma zadbać wracający po kontuzji Ansgar Knauff. 23-latek w grudniu trafił do siatki na Spotify Camp Nou w konfrontacji z Barceloną, co dodało mu pewności siebie. Jeśli Eintracht wygra, to może awansować na miejsce premiowane na koniec rozgrywek awansem do europejskich pucharów.

Emocji nie zabraknie również na Allianz Arena, gdzie Bayern Monachium spotka się z VfL Wolfsburg. Die Roten zanotowali dotychczas trzynaście zwycięstw i dwa remisy, ale starcie z Wilkami nie będzie dla nich łatwe. Wolfsburg sprawiał im ostatnio sporo problemów, a w obu meczach ubiegłego sezonu wygrywali z nim po niezwykle zaciętej rywalizacji. W bramce gości stanie Kamil Grabara, który może pochwalić się największą liczbą obronionych strzałów spośród wszystkich bramkarzy Bundesligi. Czy Polakowi uda się zatrzymać Harry'ego Kane'a, Luisa Díaza i pozostałe gwiazdy Bawarczyków?

LALIGA EA SPORTS

Najważniejsza transmisja:

Sevilla FC - Celta Vigo, poniedziałek, 12 stycznia, 21:00, Eleven Sports 2

W ten weekend zostanie dokończona 19. kolejka LALIGA EA SPORTS, po której sezon 2025/26 dotrze do półmetka. Szczególną uwagę warto zwrócić na mecz Sevilla FC - Celta Vigo, który ma dla obu klubów duże znaczenie. Sevillistas chcą wygrać i w końcu przebić się do górnej połowy tabeli. Z kolei goście liczą na piąte z rzędu ligowe spotkanie bez porażki. Passę zapoczątkowało zwycięstwo w Madrycie z Realem, a od tego czasu podopieczni Claudio Giráldeza stracili tylko jednego gola i znaleźli się na siódmym miejscu z dużymi nadziejami na ponowny awans do europejskich pucharów. Kibice mogą spodziewać się podobnych wrażeń jak w poprzedniej konfrontacji tych drużyn, zakończonej wynikiem 3:2 dla Celty. Losy rywalizacji ważyły się wówczas do ostatnich sekund, a piłkarze oddali łącznie aż 27 strzałów na bramkę przeciwnika.

Polecamy w piątek, 9 stycznia:

20:30, Eleven Sports 1, Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński

21:00, Eleven Sports 2, LALIGA EA SPORTS: Getafe FC - Real Sociedad

komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński

Polecamy w sobotę, 10 stycznia:

15:00, Eleven Sports 3, Serie A: Como 1907 - Bologna FC

komentarz: Michał Grzyb, Dominik Guziak

15:00, serwis online elevensports.pl, Serie A: Udinese Calcio - Pisa SC

komentarz: Eryk Szpruch

15:30, Eleven Sports 1, Bundesliga: FC St. Pauli - RB Lipsk (studio od 14:55)

komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Zieliński, studio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Borzęcki

15:30, Eleven Sports 2, Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 - 1. FC Köln

komentarz: Marcin Grzywacz, Marcin Gazda

15:30, Eleven Sports 4, Bundesliga: Goal Arena - 16. kolejka

komentarz: Julian Kowalski, Adrian Gątarek

15:30, serwis online elevensports.pl, Bundesliga: SC Freiburg - Hamburger SV

15:30, serwis online elevensports.pl, Bundesliga: Werder Brema - TSG 1899 Hoffenheim

15:30, serwis online elevensports.pl, Bundesliga: 1. FC Union Berlin - 1. FSV Mainz 05

18:00, Eleven Sports 1, Serie A: AS Roma - US Sassuolo Calcio (studio od 17:30)

komentarz: Piotr Dumanowski, Maciej Markowski, studio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak

18:30, Eleven Sports 2, Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart

komentarz: Bożydar Iwanow, Sebastian Chabiniak

18:30, Eleven Sports 3, LALIGA EA SPORTS: Girona FC - CA Osasuna

komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński

20:45, Eleven Sports 1, Serie A: Atalanta BC - Torino FC (studio od 20:00)

komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski, studio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak

23:00, Eleven Sports 1, Eleven Gol Live - magazyn

prowadzenie: Krzysztof Rot

Polecamy w niedzielę, 11 stycznia:

12:30, Eleven Sports 1, Serie A: US Lecce - Parma Calcio 1913

komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski

15:00, Eleven Sports 1, Serie A: ACF Fiorentina - AC Milan (studio od 14:30)

komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Nowomiejski, studio: Radosław Przybysz, Tomasz Kupisz, Marcin Długosz

15:30, Eleven Sports 2, Bundesliga: Borussia M'gladach - FC Augsburg

komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek

17:30, Eleven Sports 1, Bundesliga: Bayern Monachium - VfL Wolfsburg (studio od 17:00)

komentarz: Michał Wszołek, Tomasz Zieliński, studio: Mateusz Majak, Tomasz Urban, Maciej Borzęcki

18:00, Eleven Sports 2, Serie A: Hellas Verona - S.S. Lazio

komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica

20:00, Eleven Sports 1, Superpuchar Hiszpanii - finał: FC Barcelona - Real Madryt (studio od 19:30)

komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak, studio: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk

20:45, Eleven Sports 2, Serie A: Inter Mediolan - SSC Napoli

komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak, komentarz z audiodeskrypcją: Antoni Partum

23:00, Eleven Sports 1, Eleven Gol Live - magazyn

prowadzenie: Mikołaj Kruk

Polecamy w poniedziałek, 12 stycznia:

16:40, Eleven Sports 1, Bundesliga Highlights - magazyn

17:15, Eleven Sports 1, Serie A Highlights - magazyn

17:50, Eleven Sports 1, LaLiga Highlights - magazyn

18:30, Eleven Sports 1, Serie A: Genoa CFC - Cagliari Calcio

komentarz: Eryk Szpruch, Mikołaj Kruk

20:45, Eleven Sports 1, Serie A: Juventus FC - US Cremonese

komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński

21:00, Eleven Sports 2, LALIGA EA SPORTS: Sevilla FC - Celta Vigo

komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda

