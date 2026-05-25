Wielki zwrot w Barcelonie. Już ogłosili wieści dla Szczęsnego, "na sprzedaż"

Po ostatnim spotkaniu FC Barcelony w Primera Division w sezonie 2025/2026, otwarcie można już przyznać, że Wojciech Szczęsny został jedynym Polakiem w barwach katalońskiego klubu. Robert Lewandowski pożegnał się z Hiszpanią w starciu z Valencią, podczas którego miał okazję strzelić jeszcze swojego ostatniego, a tym samym historycznego gola dla "Blaugrany".

Piłkarze - również FC Barcelony - szykują się obecnie albo do zasłużonego odpoczynku po wyczerpującym sezonie albo do wyjazdu na mistrzostwa świata ze swoimi reprezentacjami. Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Marc-Andre ter Stegen również zamelduje się w Ameryce Północnej, jednak ostatecznie nie znalazł się na liście powołanych przez Juliana Nagelsmanna. I to nie koniec jego problemów.

Katalońska "Marca" postanowiła pochylić się nad sytuacją niemieckiego golkipera, który w ostatnich miesiącach nie miał łatwego życia i wiele wskazuje na to, że sytuacja będzie się jedynie pogarszać.

Okazuje się, że plan FC Barcelony na ter Stegena zmienił się o tyle, że w tej chwili ekipa ze Spotify Camp Nou ma nie rozważać nawet ewentulanego wypożyczenia 34-latka, a pożegnanie ma być definitywne.

- Nadchodzące tygodnie i miesiące również nie będą łatwe dla bramkarza. Barça wystawi go ponownie na sprzedaż. Joan García jest podstawowym bramkarzem Hansiego Flicka, a Szczęsny ma kontrakt do 2027 roku. Niemiec będzie musiał znaleźć nowy klub poza Camp Nou - informują Hiszpanie.

To oczywiście kluczowe wieści dla Wojciecha Szczęsnego, który jest obecnie drugim bramkarzem "Blaugrany" i to ma pozostać niezmienne. Problemem w realizacji planu władz klubu może być jednak sam zainteresowany. Już poprzedniego lata pokazał on, że nie ma zamiaru łatwo ustępować i z pewnością w kolejnych miesiącach znów będzie robił wszystko, aby nie odchodzić z klubu. Umowa Niemca w 2023 roku została przedłużona do końca czerwca 2028 roku, co również nie działa na korzyść Barcelony.

Wojciech Szczęsny JOSE BRETON AFP

Wojciech Szczęsny GONGORA AFP

Marc-Andre ter Stegen Rudy Garcia East News





Słowacja - Kanada. Skrót meczu Polsat Sport