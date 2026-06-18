Wielki zwrot w Barcelonie, jednak powrót. Już po rozmowie z Flickiem

W ostatnich tygodniach FC Barcelona łączona była z wieloma klasowymi zawodnikami. Do ekipy Hansiego Flicka dołączyć mieli m.in. Joao Pedro z Chelsea, czy Bernardo Silva odchodzący z Manchesteru City. Po tym, jak udało się zaprezentować Anthony'ego Gordona, "Blaugrana" wstrzymała się z kolejnymi ruchami, co na pewno nie jest świetną wiadomością dla niemieckiego trenera.

Real Madryt ogłasza kolejnych nowych piłkarzy, a w kontekście "Królewskich" wciąż mówi się o przyszłych transferach za ogromny pieniądze. Hansi Flick w tym czasie musi głowić się, jak poukładać drużynę, z której odeszli m.in. Robert Lewandowski i Marcus Rashford. Okazuje się, że jeden z zawodników, którzy byli już skreśleni, ma otrzymać kolejną szansę.

To Hector Fort, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Elche i wydawało się, że niemiecki trener raczej nie jest fanem jego umiejętności, przez co jego przyszłość na Spotify Camp Nou nie rysuje się w jasnych barwach. Kataloński "Sport" donosi jednak, że doszło do zwrotu akcji w sprawie młodego wahadłowego.

- Héctor Fort rozpocznie treningi przedsezonowe pod okiem Flicka po zakończeniu wypożyczenia do Elche. Flick poinformował go, że liczy na niego, przynajmniej na początku treningów. Niemiecki trener chce uważnie monitorować jego postępy - donoszą tamtejsze media.

Sytuacja 19-latka może oczywiście jeszcze ulec zmianie, jeśli nie przekona on do siebie Flicka w czasie obozu przedsezonowego, jednak sytuacja "Blaugrany" na rynku transferowym może niejako wymóc na Niemcu pewne decyzje. Pozyskanie wypożyczonego do tej pory Joao Cancelo również może być trudne, ponieważ FC Barcelona jest chętna na ten ruch, ale nie za wszelką cenę - wiedząc, że Saudyjczycy nie będą chcieli puścić Portugalczyka za niewielkie pieniądze.

Hector Fort z kolei pokazał się z bardzo dobrej strony występując w Elche, a jego wartość rynkowa w tym czasie wzrosła z 10 do 12 mln euro. Młody Hiszpan zagrał łącznie w 17. meczach we wszystkich rozgrywkach, w czasie których strzelił 3 bramki i zanotował 2 asysty.

Hansi Flick AFP

Hector Fort GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Hector Fort JOSE BRETON AFP





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