Kiedy Robert Lewandowski odszedł z FC Barcelona, stało się jasne, że klub z Camp Nou latem będzie musiał pozyskać nowego napastnika. Fakt, że na przełomie czerwca i lipca trwa mundial, nie pomaga w prowadzeniu ruchów na rynku transferowym.

Celem numer "1" od początku był Julian Alvarez, który obecnie przebywa za Oceanem Atlantyckim i walczy o drugi z rzędu tytuł mistrza świata z reprezentacją Argentyny.

Piłkarz po drugim grupowym spotkaniu z Austrią (już odpadła) ogłosił, że chce odejść z Atletico Madryt. To był oficjalny transfer request, czyli oświadczenie o chęci zmiany klubu. Media nie mają wątpliwości, że Argentyńczyk najbardziej chce trafić do FC Barcelona. W tle jednak pojawia się również Arsenal. Londyńczycy także chcą pozyskać tego piłkarza.

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Wielka zmiana. Barcelona podjęła decyzję ws. napastnika. Oto plan

Negocjacje Barcelony z Atletico są bardzo trudne. Joan Laporta przyznał, że klub ze stolicy odrzucił ofertę w wysokości 100 milionów euro. Rojiblancos zarzekają się, że nie sprzedadzą Alvareza do Barcelony, chyba że ta wpłaci równowartość jego klauzuli odstępnego - 500 milionów euro. Ta kwota jest oczywiście całkowicie nierealna.

Mundo Deportivo podaje, że doszło do wielkiej zmiany. Wiele wskazuje na to, że Barcelona nie jest już "zafiksowana" wyłącznie na Juliana Alvareza. Lewandowskiego koniecznie trzeba zastąpić. Jeśli Atletico nie sprzeda Argentyńczyka, Duma Katalonii spróbuje z kimś innym.

FC Barcelona postanowiła, że koniec mundialu będzie odpowiednim momentem, aby definitywnie rozstrzygnąć kwestię przyszłości Alvareza. Jeśli wtedy Atletico nadal nie da się przekonać do transferu, klub ze stolicy Katalonii poszuka innego napastnika.

- Klub zdaje sobie sprawę, że nie może czekać w nieskończoność na odpowiedź Atletico na jego ofertę. Barça wyznaczyła termin końcowy na koniec Mistrzostw Świata. Po zakończeniu pobytu Juliana w USA klub będzie czekał na ruch Atletico. Jeśli Atletico zgodzi się na rozmowy, zobaczą, jak daleko mogą się posunąć w sprawie Pająka (przydomek Alvareza - red.). W przeciwnym razie albo sam zawodnik przejmie inicjatywę i będzie naciskał na Atletico, aby z podjęło negocjacje, albo, niestety, Barcelona będzie musiała rozważyć inną opcję - podaje Mundo Deportivo.

W orbicie zainteresowań Barcelony znajdują się również piłkarze tacy jak Eli Junior Kroupi (AFC Bournemouth) i Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Julian Alvarez Javier SORIANO AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Julian Alvarez JOHN THYS AFP





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