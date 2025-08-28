Wielki zwrot akcji w Barcelonie. Klamka zapadła, Robert Lewandowski już wie

Piłkarze Hansiego Flicka świetnie weszli w sezon, wygrywając oba spotkania z RCD Mallorcą i Levante pomimo tego, że drugie ze starć nie przebiegało po myśli Katalończyków. W czasie, kiedy niemiecki trener ma o czym rozmyślać w kontekście ewentualnych rozwiązań taktycznych, to w gabinetach klubu trwa walka z czasem w sprawie ukończenia stadionu "Blaugrany".

Harmonogram pierwszych kolejek La Liga był na rękę Barcelonie, która starała się robić wszystko, aby już podczas pierwszego meczu domowego z Valencią, zagrać na legendarny Camp Nou. Kolejne doniesienia w tej sprawie to prawdziwy roller coaster. Gdy już fani mogli pogodzić się z myślą, że przyjdzie im w starciach Ligi Mistrzów zasiadać na trybunach Montjuic, nagle "Marca" poinformowała o wielkim zwrocie akcji.

Okazuje się, że Barcelona, mając czas do momentu losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów, na podanie UEFA informacji o stadionie, na którym będzie rozgrywała swoje mecze jesienią, zdecydowała się postawić na Camp Nou.

- Barcelona poinformowała UEFA, że Camp Nou będzie wyznaczonym stadionem na tegoroczne mecze Ligi Mistrzów. Termin składania ofert upłynął w najbliższy czwartek, wraz z losowaniem fazy grupowej. Przepisy wymagają, aby kluby wybrały stadion na miejsce wszystkich czterech meczów fazy grupowej do stycznia - donosi "Marca".

Joan Laporta i spółka, o ile muszą walczyć z czasem i spieszyć się, aby obiekt został oddany do użytku jak najszybciej, to doszli z UEFĄ do porozumienia i zapewnili sobie wyjście awaryjne, na wypadek nieprzewidzianych komplikacji.

- UEFA zezwoliła na uwzględnienie planu awaryjnego na wypadek, gdyby stadion nie był gotowy. Kataloński klub wskazał Montjuïc jako alternatywę - czytamy na łamach katalońskiego portalu.

