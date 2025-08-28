Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki zwrot akcji w Barcelonie. Klamka zapadła, Robert Lewandowski już wie

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

FC Barcelona rozpoczęła już sezon 2025/2026, rzogrywając dwa mecze w Primera Division i notując dwie wygrane. Klub Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego ma jednak sporo kłopotów - zarówno z finansami, jak i ukończeniem Camp Nou. Jak donoszą hiszpańskie media, w Barcelonie doszło do kolejnego zwrotu akcji. Lewandowski i Szczęsny mogą się jednak cieszyć, bo o wszystkim poinformowana już została UEFA.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiDAVID ALIAGAEast News

Piłkarze Hansiego Flicka świetnie weszli w sezon, wygrywając oba spotkania z RCD Mallorcą i Levante pomimo tego, że drugie ze starć nie przebiegało po myśli Katalończyków. W czasie, kiedy niemiecki trener ma o czym rozmyślać w kontekście ewentualnych rozwiązań taktycznych, to w gabinetach klubu trwa walka z czasem w sprawie ukończenia stadionu "Blaugrany".

Harmonogram pierwszych kolejek La Liga był na rękę Barcelonie, która starała się robić wszystko, aby już podczas pierwszego meczu domowego z Valencią, zagrać na legendarny Camp Nou. Kolejne doniesienia w tej sprawie to prawdziwy roller coaster. Gdy już fani mogli pogodzić się z myślą, że przyjdzie im w starciach Ligi Mistrzów zasiadać na trybunach Montjuic, nagle "Marca" poinformowała o wielkim zwrocie akcji.

Lewandowski i Szczęsny pogodzeni. Nagły zwrot w Barcelonie. W Hiszpanii aż huczy

Okazuje się, że Barcelona, mając czas do momentu losowania fazy ligowej Ligi Mistrzów, na podanie UEFA informacji o stadionie, na którym będzie rozgrywała swoje mecze jesienią, zdecydowała się postawić na Camp Nou.

Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Barcelona poinformowała UEFA, że Camp Nou będzie wyznaczonym stadionem na tegoroczne mecze Ligi Mistrzów. Termin składania ofert upłynął w najbliższy czwartek, wraz z losowaniem fazy grupowej. Przepisy wymagają, aby kluby wybrały stadion na miejsce wszystkich czterech meczów fazy grupowej do stycznia - donosi "Marca".

Joan Laporta i spółka, o ile muszą walczyć z czasem i spieszyć się, aby obiekt został oddany do użytku jak najszybciej, to doszli z UEFĄ do porozumienia i zapewnili sobie wyjście awaryjne, na wypadek nieprzewidzianych komplikacji.

- UEFA zezwoliła na uwzględnienie planu awaryjnego na wypadek, gdyby stadion nie był gotowy. Kataloński klub wskazał Montjuïc jako alternatywę - czytamy na łamach katalońskiego portalu.

Przed ekipą Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego niełatwe zadanie. FC Barcelona zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów z: Chelsea, PSG, Eintrachtem Frankfurt, Club Brugge, Olympiakosem, Slavią Praga, Kopenhagą oraz Newcastle.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny, trener Hansi Flick oraz Robert Lewandowski
FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny, trener Hansi Flick oraz Robert LewandowskiAlessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski
FC Barcelona. Na zdjęciu Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiRex Features/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News
Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku
Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 rokuMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

