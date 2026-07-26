Real Madryt poprzedni sezon zakończył bez żadnego trofeum. "Królewscy" zajęli w La Liga miejsce za FC Barceloną, a z Ligi Mistrzów odpadli na etapie ćwierćfinału. W związku z tym władze klubu ze stolicy Hiszpanii robią wszystko, aby taka sytuacja się nie powtórzyła.

Prezydent klubu Florentino Pérez zatrudnił jako trenera Jose Mourinho, który buduje skład po swojemu. Do zespołu dołączyli m.in. Ibrahima Konate (bez odstępnego), Denzel Dumfries (20 mln euro) i Marc Cucurella (55 mln euro).

Real Madryt ma nowego piłkarza. Padło "here we go"

W niedzielny wieczór z ust dziennikarza Fabrizio Romano padło słynne "here we go", które oznacza, że dopięto kolejny ruch transferowy. Mianowicie chodzi o Yana Diomande, który ma się przenieść z RB Lipsk do Madrytu. - Porozumienie zostało osiągnięte wieczorem. Kwota transferu iworyjskiego skrzydłowego przekroczy 100 milionów euro - czytamy.

19-latek w najbliższych dniach ma przejść testy medyczne w Madrycie, a następnie podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku.

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O usługi Diomande starać się miało także PSG. Fabrice Hawkins z francuskiego "RMC Sport" przekazał, że Paryżanie wycofali się z wyścigu o skrzydłowego, uznając, że oczekiwania RB Lipsk są zbyt wygórowane.

Iworyjczyk w ostatnim sezonie Bundesligi zagrał w 33 meczach, w których strzelił 12 goli i zanotował 9 asyst. 19-latek brał udział ze swoją reprezentacją w piłkarskich mistrzostwach świata 2026. Wystąpił on we wszystkich czterech spotkaniach, które Wybrzeże Kości Słoniowej rozegrało na tym turnieju.

Młoda gwiazda podpisze kontrakt z Realem. Ponad 100 milionów euro na stole COLE BURSTON AFP

Yan Diomande ma podpisać kontrakt z Realem Madryt Michael Reaves AFP





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