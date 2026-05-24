Wydaje się, że kibice, którzy w ciągu ostatniego roku narzekali na braki Roberta Lewandowskiego, po jego odejściu mogą poczuć niesamowitą pustkę. I szybko za Polakiem zatęsknić.

Cały piłkarski świat już wie, że Barcelona zrobi bardzo wiele, aby sprowadzić zastępstwo dla Roberta Lewandowskiego. Nowy napastnik ma być zawodnikiem klasy światowej i jak najlepiej pasować do stylu gry preferowanego prez Hansiego Flicka, który zostanie w klubie przynajmniej do 2028 roku.

Celem numer "1" dla Barcy jest Julian Alvarez. Będzie to jednak operacja ekstremalnie trudna do przeprowadzenia. Argentyńczyk ma bowiem długą umowę z Atletico Madryt, a stołeczny klub nie chce sprzedawać go:

taniej niż za 150 milionów euro

do ligowego rywala

Oba te warunki sprawiają Barcelonie bardzo duże problemy. I nawet preferencje samego zawodnika, który rzekomo chciałby dołączyć właśnie do Dumy Katalonii, mogą tu nie wystarczyć.

Drugim pomysłem Barcy na obsadzenie pozycji po Robercie Lewandowskim jest Joao Pedro - najlepszy zawodnik Chelsea w sezonie 2025/26.

"Nie. Nawet za rekordową kwotę". Barcelona ma problem ws. obsady pozycji po Lewandowskim

Londyński klub zdaniem Bena Jacobsa z GiveMeSport w ogóle nie rozważa sprzedaży swojej gwiazdy - nawet za największe pieniądze.

- Chociaż zainteresowanie Barcelony Joao Pedro jest szczere, a pewne wstępne rozmowy miały miejsce, Chelsea nie jest gotowa na sprzedaż - donosi Ben Jacobs.

- Nie ma takiej ceny, która zmieniłaby stanowisko klubu tego lata, nawet rekordowa oferta - dodaje brytyjski dziennikarz.

Trzeciej opcji na ten moment nie ma. Barcelona na ten moment musi liczyć się z tym, że prawdopodobnie nie uda jej się sprowadzić ani Juliana Alvareza ani Joao Pedro. Nawet za 100 milionów, które rzekomo mogły być przeznaczone na transfer napastnika.

Sytuacja robi się więc bardzo problematyczna. Wydaje się, że w kolejnym sezonie pustka po Robercie Lewandowskim może być odczuwalna o wiele bardziej niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać.

Joao Pedro

Julian Alvarez

Robert Lewandowski





