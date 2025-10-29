Wielki powrót Lewandowskiego przesądzony. Hiszpanie informują. Padła konkretna data

Podczas niedzielnego El Clasico FC Barcelona przegrała w Madrycie z Realem 1:2. Gościom nie pomógł nawet rzut karny obroniony przez Wojciecha Szczęsnego. Bramki dla zespołu Xabiego Alonso zdobywali Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham.

Teraz Katalończycy przygotowują się do meczu przeciwko Elche w 11. kolejce La Liga (2 listopada). Spotkanie to będzie rozegrane na Estadi Olímpic Lluís Companys położonym na wzgórzu Montjuic. W trakcie remontu Camp Nou - docelowego obiektu klubu - to właśnie w tym miejscu Barcelona rozgrywa domowe starcia.

Barcelona wraca na Camp Nou. Hiszpanie przekazali termin

Warto dodać, że na początku tego sezonu ekipa Hansiego Flicka w kilku spotkaniach wystąpiła także na maleńkim, kilkutysięcznym Estadi Johan Cruyff. Jak w środę poinformowali katalońscy dziennikarze, niebawem Barcelona powróci na Camp Nou.

Na razie tylko na trening. "Sport" potwierdził, że zgodnie z planem drużyna przygotowuje otwartą sesję treningową 7 listopada na Spotify Camp Nou. Oznacza to, że po tamtejszej murawie pobiega Robert Lewandowski, który obecnie jest na końcowym etapie leczenia kontuzji.

"Chodzi o to, aby fani mogli zobaczyć graczy z bliska podczas sesji mającej na celu zbliżenie drużyny do trybun. Klub już pracuje nad operacją, zwracając szczególną uwagę na dostępność, aby nikt nie został pominięty ze względów logistycznych. Nie ma jeszcze oficjalnego ogłoszenia, plan jest w końcowej fazie, a zielone światło spodziewane jest w ciągu kilku godzin lub co najwyżej dni" - pisze cytowane źródło.

W tej sytuacji musimy poczekać na ostateczne komunikaty ze strony klubu. Gruntowna przebudowa Camp Nou na dobre rozpoczęła się po zakończeniu sezonu 2022/23. Według pierwotnych planów zawodnicy mieli wrócić na swój stadion już pod koniec zeszłej lub na początku obecnej kampanii. Tak się jednak nie stało. Remont przedłużał się kilkukrotnie. Joan Laporta chce, aby zespół jak najszybciej zaczął rozgrywać na Camp Nou oficjalne spotkania, początkowo z ograniczoną liczbą miejsc na trybunach.

