Wielki powrót Barcelony. Nagle wkroczył ter Stegen, czekał kilkanaście godzin

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

FC Barcelona w sobotni wieczór najadła się trochę strachu. Podopieczni Hansiego Flicka w Walencji przegrywali już 0:2 i znajdowali się nad przepaścią. Przebudzili się oni jednak w drugiej połowie, ostatecznie pokonując Levante jedną bramką. Nad wielkim powrotem "Dumy Katalonii" rozpływa się mnóstwo osób. Do tego grona długo nie należał kapitan drużyny, Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz wreszcie odezwał się kilkanaście godzin po spotkaniu. Jego komentarz nie był przesadnie długi.

Marc-Andre ter Stegen
Marc-Andre ter StegenUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Początkowo mało kto spodziewał się aż tak trudnej przeprawy obecnych mistrzów Hiszpanii na terenie beniaminka La Ligi. Zawodnicy Hansiego Flicka co prawda długo utrzymywali się przy piłce, lecz w pierwszej połowie nie dało im to absolutnie niczego. Czający się na kontry gospodarze dwukrotnie pokonali Joana Garcię i byli kilkadziesiąt minut od wielkiej sensacji. Zespół mający siedzibę w Walencji jednak nie podołał. Porażka 2:3 na pewno prędko nie zostanie wymazana z pamięci piłkarzy oraz kibiców.

FC Barcelona za to ma co świętować. "Duma Katalonii" nadal prowadzi w tabeli. Ponadto na boisku po raz pierwszy w dopiero rozpoczętej kampanii pojawił się Robert Lewandowski. "Trzy punkty zabezpieczone" - napisał zadowolony Polak w mediach społecznościowych tuż po ostatnim gwizdku. Poczynań kolegów z zespołu długo nie komentował jednak Marc-Andre ter Stegen, co zauważyli niektórzy sympatycy "Blaugrany". Mijały godziny, a na koncie Niemca widniała jedynie grafika zapowiadająca potyczkę.

Marc-Andre ter Stegen pogratulował kolegom. Niemiec pod wielkim wrażeniem

Wreszcie kapitan także zabrał głos, udostępniając post FC Barcelona w relacji na Instagramie. Ponadto dodał parę słów od siebie. "Dobra robota, drużyno. Co za powrót!" - przekazał krótko, acz treściwie, imponując tym samym sympatykom obecnych mistrzów Hiszpanii. Tego typu działania doświadczonego bramkarza to kolejny sygnał, iż zaakceptował on obecną sytuację. Niedawno między nim a działaczami toczyła się wojna.

Zawodnik drużyny FC Barcelona unosi rękę w geście triumfu, na pierwszym planie widoczny jest wynik meczu Levante UD kontra FC Barcelona 2:3, w tle inni piłkarze na murawie oraz napisy informujące o zwycięstwie.
Marc-Andre ter Stegen w ten sposób podsumował mecz FC Barcelona z Levanteinstagram.com/mterstegen1materiał zewnętrzny

Chodziło o dalszą przyszłość sportowca w stolicy Katalonii. W pewnym momencie golkiper odmówił podpisania raportu medycznego, który usprawniłby rejestrację Joana Garcii. Opamiętał się jednak i wszystko skończyło się szczęśliwie. Teraz może spokojnie się rehabilitować i sprzed telewizora wspierać kolegów w walce o kolejne punkty. Najbliższa konfrontacja FC Barcelona już 31 sierpnia o godzinie 21:30. Tekstowa relacja na żywo z meczu przeciwko Rayo w Interia Sport.

Trening Barcelony w przededniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z BenficąAP© 2025 Associated Press

Dwóch piłkarzy w sportowych kurtkach treningowych FC Barcelony stoi na boisku, jeden z nich jest widoczny z przodu, drugi tyłem, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Marc-Andre ter Stegen (z lewej) wypada z gry na trzy miesiące UrbanandsportAFP
Mężczyzna w niebieskim stroju sportowym FC Barcelony oraz rękawicach bramkarskich stoi na zielonej murawie, w tle trawa stadionu piłkarskiego.
Marc-Andre ter StegenLLUIS GENEAFP
Bramkarz w zielonym stroju z piłką do piłki nożnej w ręku na tle zamazanej publiczności na stadionie sportowym.
Marc-Andre ter StegenUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

