Wielki powrót Barcelony. Nagle wkroczył ter Stegen, czekał kilkanaście godzin
FC Barcelona w sobotni wieczór najadła się trochę strachu. Podopieczni Hansiego Flicka w Walencji przegrywali już 0:2 i znajdowali się nad przepaścią. Przebudzili się oni jednak w drugiej połowie, ostatecznie pokonując Levante jedną bramką. Nad wielkim powrotem "Dumy Katalonii" rozpływa się mnóstwo osób. Do tego grona długo nie należał kapitan drużyny, Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz wreszcie odezwał się kilkanaście godzin po spotkaniu. Jego komentarz nie był przesadnie długi.
Początkowo mało kto spodziewał się aż tak trudnej przeprawy obecnych mistrzów Hiszpanii na terenie beniaminka La Ligi. Zawodnicy Hansiego Flicka co prawda długo utrzymywali się przy piłce, lecz w pierwszej połowie nie dało im to absolutnie niczego. Czający się na kontry gospodarze dwukrotnie pokonali Joana Garcię i byli kilkadziesiąt minut od wielkiej sensacji. Zespół mający siedzibę w Walencji jednak nie podołał. Porażka 2:3 na pewno prędko nie zostanie wymazana z pamięci piłkarzy oraz kibiców.
FC Barcelona za to ma co świętować. "Duma Katalonii" nadal prowadzi w tabeli. Ponadto na boisku po raz pierwszy w dopiero rozpoczętej kampanii pojawił się Robert Lewandowski. "Trzy punkty zabezpieczone" - napisał zadowolony Polak w mediach społecznościowych tuż po ostatnim gwizdku. Poczynań kolegów z zespołu długo nie komentował jednak Marc-Andre ter Stegen, co zauważyli niektórzy sympatycy "Blaugrany". Mijały godziny, a na koncie Niemca widniała jedynie grafika zapowiadająca potyczkę.
Marc-Andre ter Stegen pogratulował kolegom. Niemiec pod wielkim wrażeniem
Wreszcie kapitan także zabrał głos, udostępniając post FC Barcelona w relacji na Instagramie. Ponadto dodał parę słów od siebie. "Dobra robota, drużyno. Co za powrót!" - przekazał krótko, acz treściwie, imponując tym samym sympatykom obecnych mistrzów Hiszpanii. Tego typu działania doświadczonego bramkarza to kolejny sygnał, iż zaakceptował on obecną sytuację. Niedawno między nim a działaczami toczyła się wojna.
Chodziło o dalszą przyszłość sportowca w stolicy Katalonii. W pewnym momencie golkiper odmówił podpisania raportu medycznego, który usprawniłby rejestrację Joana Garcii. Opamiętał się jednak i wszystko skończyło się szczęśliwie. Teraz może spokojnie się rehabilitować i sprzed telewizora wspierać kolegów w walce o kolejne punkty. Najbliższa konfrontacja FC Barcelona już 31 sierpnia o godzinie 21:30.