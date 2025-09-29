Wielki niepokój o Szczęsnego przed meczem. Pojawiły się dolegliwości. Sztab Barcelony przerażony
Wydawało się, że Wojciech Szczęsny na powrót do bramki Barcelony będzie czekał zdecydowanie dłużej. Jednak ze względu na kontuzję Joana Garcii Polak do wyjściowej jedenastki wrócił już w siódmej kolejce La Liga. Hiszpańskie media informują, że Polak przed meczem z Realem Sociedad przeraził sztab FC Barcelona. Podczas rozgrzewki przed niedzielnym spotkaniem Szczęsny miał odczuć dyskomfort i musiał przerwać przygotowania.
Początek sezonu dla Barcelony jest pozytywny pod względem wyników, ale nieco mniej optymistyczny pod względem kontuzji. Co kilka dni można przeczytać w hiszpańskich mediach, że któryś z zawodników Dumy Katalonii narzeka na uraz. W ostatnim czasie Hansi Flick nie mógł skorzystać z takich zawodników jak Lamine Yamal, Alejandro Balde, czy Gavi. Kolejne problemy pojawiły się po czwartkowym spotkaniu z Realem Oviedo.
Okazało się, że w jednej z ostatnich akcji meczu kontuzji kolana nabawił się Joan Garcia. Bramkarz, który od startu sezonu spisuje się bardzo dobrze, przeszedł operację i będzie pauzował od 4 do 6 tygodni. To z kolei oznaczało, że szybki powrót do wyjściowej jedenastki zanotuje Wojciech Szczęsny, który w trwających rozgrywkach ma pełnić rolę drugiego bramkarza Blaugrany.
Nagłe problemy Szczęsnego. Musiał przerwać rozgrzewkę, niepokój o Polaka
Zaufanie do byłego reprezentanta Polski jest w Barcelonie tak duże, że fani tego zespołu nie byli zaniepokojeni wymuszoną zmianą na pozycji bramkarza. Szczęsny w meczu z Realem Sociedad nie miał zbyt wiele pracy, choć czystego konta nie zdołał zachować. Co jednak najważniejsze dla golkipera i jego kolegów z zespołu, straty udało się odrobić z nawiązką i Barcelona wykorzystała potknięcie Realu w derbach Madrytu i wróciła na pozycję lidera La Liga.
Okazuje się jednak, że nastroje przed tuż niedzielnym spotkaniem były nie do końca dobre. Hiszpańska "Marca" informuje, że Szczęsny na rozgrzewce zgłosił nagłe problemy i musiał opuścić boisko. Dolegliwości polskiego bramkarza wywołały niemałe przerażenie w sztabie Barcelony, ale wszystko miało szczęśliwe zakończenie i Szczęsny mógł zagrać od pierwszego gwizdka. Hiszpańskie media nie podały, co dokładnie było powodem zejścia Polaka z rozgrzewki.
Ewentualne problemy zdrowotne Szczęsnego byłyby poważnym problemem dla Barcelony. Przewiduje się, że Joan Garcia będzie gotowy do gry w drugiej połowie listopada, a w tym czasie Blaugrana ma kilka ważnych meczów do rozegrania. W tym z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, czy El Clasico z Realem. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywanego, Szczęsny zagra we wszystkich hitach, które czekają Barcelonę.