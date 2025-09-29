Początek sezonu dla Barcelony jest pozytywny pod względem wyników, ale nieco mniej optymistyczny pod względem kontuzji. Co kilka dni można przeczytać w hiszpańskich mediach, że któryś z zawodników Dumy Katalonii narzeka na uraz. W ostatnim czasie Hansi Flick nie mógł skorzystać z takich zawodników jak Lamine Yamal, Alejandro Balde, czy Gavi. Kolejne problemy pojawiły się po czwartkowym spotkaniu z Realem Oviedo.

Okazało się, że w jednej z ostatnich akcji meczu kontuzji kolana nabawił się Joan Garcia. Bramkarz, który od startu sezonu spisuje się bardzo dobrze, przeszedł operację i będzie pauzował od 4 do 6 tygodni. To z kolei oznaczało, że szybki powrót do wyjściowej jedenastki zanotuje Wojciech Szczęsny, który w trwających rozgrywkach ma pełnić rolę drugiego bramkarza Blaugrany.

Nagłe problemy Szczęsnego. Musiał przerwać rozgrzewkę, niepokój o Polaka

Zaufanie do byłego reprezentanta Polski jest w Barcelonie tak duże, że fani tego zespołu nie byli zaniepokojeni wymuszoną zmianą na pozycji bramkarza. Szczęsny w meczu z Realem Sociedad nie miał zbyt wiele pracy, choć czystego konta nie zdołał zachować. Co jednak najważniejsze dla golkipera i jego kolegów z zespołu, straty udało się odrobić z nawiązką i Barcelona wykorzystała potknięcie Realu w derbach Madrytu i wróciła na pozycję lidera La Liga.

Okazuje się jednak, że nastroje przed tuż niedzielnym spotkaniem były nie do końca dobre. Hiszpańska "Marca" informuje, że Szczęsny na rozgrzewce zgłosił nagłe problemy i musiał opuścić boisko. Dolegliwości polskiego bramkarza wywołały niemałe przerażenie w sztabie Barcelony, ale wszystko miało szczęśliwe zakończenie i Szczęsny mógł zagrać od pierwszego gwizdka. Hiszpańskie media nie podały, co dokładnie było powodem zejścia Polaka z rozgrzewki.

Ewentualne problemy zdrowotne Szczęsnego byłyby poważnym problemem dla Barcelony. Przewiduje się, że Joan Garcia będzie gotowy do gry w drugiej połowie listopada, a w tym czasie Blaugrana ma kilka ważnych meczów do rozegrania. W tym z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, czy El Clasico z Realem. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywanego, Szczęsny zagra we wszystkich hitach, które czekają Barcelonę.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny Jonathan Moscrop East News

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP