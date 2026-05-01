Wielki konflikt w Realu, to nie może skończyć się inaczej. Piłkarz na wylocie z klubu

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Atmosfera w ekipie Realu Madryt - który najprawdopodobniej zakończy bieżący sezon bez ani jednego trofeum - zdaje się być obecnie tak gęsta, że można ją kroić nożem. Najwyraźniej nigdy jednak nie jest tak źle, by nie mogło być jeszcze gorzej - jak bowiem informują hiszpańskie media jeden z graczy "Królewskich" wszedł już w zasadzie w otwarty konflikt z trenerem Alvaro Arbeloą, który sam nie może spać spokojnie, mając w perspektywie możliwe zwolnienie...

Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius Junior w strojach Realu Madryt na boisku, kibice i stewardzi w tle
Dani Ceballos, Kylian Mbappe i Vinicius JuniorJOSE BRETONAFP

Nikt w Realu Madryt z pewnością nie powie, że klub jest obecnie w dobrym punkcie swej przebogatej historii - wszelkie puchary przepadły już w bieżącym sezonie "Królewskim" jakiś czas temu, a niebawem prawdopodobnie stracą oni też szansę na mistrzostwo Hiszpanii.

Wedle licznych doniesień hiszpańskich mediów atmosfera wewnątrz zespołu jest - eufemistycznie rzecz ujmując - nieciekawa, a napięcie tworzy się już u samego szczytu klubowej hierarchii, bowiem wygląda na to, że ze stanowiskiem trenera niebawem pożegna się Alvaro Arbeloa.

Wielki konflikt w Realu. Ceballos poszedł na czołowe starcie z Arbeloą

43-latek przy tym, jak informuje Joel del Rio z dziennika "Marca", zdążył w międzyczasie wejść w otwarty konflikt z pomocnikiem Danim Ceballosem. Obaj panowie mieli odbyć nieprzyjemną rozmowę jeden na jeden po której futbolista miał przyznać kolegom w szatni, że poprosił trenera, by ten już się z nim nie kontaktował w żadnym wymiarze.

Tym samym zapowiada się ostatecznie na to, o czym spekulowano już rok temu - Ceballos niebawem powinien rozstać się z Realem. "Nie ma już odwrotu. Kolejnym krokiem będzie jego odejście" - opisuje del Rio. Wygląda na to, że ten ruch będzie niezależny od dalszych losów Arbeloi.

Dani Ceballos był związany z Realem przez blisko dekadę

Trzeba przy tym przyznać, że piłkarz już od dawna pełnił marginalną rolę w szeregach "Los Blancos" - po raz ostatni na boisko wybiegł 21 lutego, kiedy to zaliczył zaledwie dziewięć minut w spotkaniu z Osasuną. Potem przez pewien czas leczył kontuzję łydki, a następnie w zasadzie na stałe zasiadł na ławce rezerwowych. Przy okazji niedawnego spotkania z Realem Betis wypadł on nawet z kadry meczowej, a klub nawet nie starał się pudrować sytuacji i otwarcie przyznał, że było to wynikiem decyzji technicznej trenera, za którym akurat w tej sprawie zarząd ma stać murem.

Dani Ceballos do Madrytu trafił w 2017 roku z, o ironio, Betisu i był stale członkiem ekipy "Królewskich" za wyjątkiem lat 2019-2021, kiedy to przebywał na wypożyczeniu w Arsenalu. Razem z RM pomocnik sięgnął m.in. po dwa mistrzostwa kraju oraz trzy trofea Ligi Mistrzów.

Dani Ceballos
Dani CeballosOSCAR J BARROSOAFP
Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real Madryt
Dani Ceballos (z lewej) ma opuścić Real MadrytKHALED DESOUKIAFP
Alvaro Arbeloa
Alvaro ArbeloaPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
