Pierwszym meczem FC Barcelona w 2026 roku będzie derbowe starcie z RCD Espanyol. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie "Los Pericos".

Wyjazd Lewandowskiego i spółki nie będzie daleki, ale mimo to z pewnością bardzo nieprzyjemny.

Hiszpańskie media już dawno zaczęły ostrzegać, że tego wieczoru cały piłkarski świat przekona się, jak mocny konflikt między oboma klubami panuje obecnie.

W Barcelonie panuje strach przed derbami. Kolega Lewandowskiego stanie "w ogniu"

Barcelona i Espanyol nie lubiły się nigdy, ale po transferze Joana Garcii z "Los Pericos" do "Dumy Katalonii" nastąpiła eskalacja. Kibice "Papużek" są wściekli na swojego byłego bramkarza oraz na jego nowego pracodawcę.

W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały, że "powitanie" Joana Garcíi w meczu z RCD Espanyol będzie podobne do tego, jakie Barcelona zgotowała Luisowi Figo podczas jego powrotu na Camp Nou. Wówczas z trybun padały nie tylko najgorsze obelgi, ale również butelki i świńska głowa.

- Oba kluby są świadome, że kibice są bardzo rozgniewani, dlatego w ostatnich godzinach piłkarze, kierownictwo i grupy kibiców wykazali się pojednawczym nastawieniem. Liczą na to, że zobaczymy dobry mecz piłki nożnej, i wezwali do zachowania spokoju - podaje madrycka "Marca".

W RCD Espanyol boją się, że jeśli kibice podczas meczu przesadzą, skończy się to nie tylko karami finansowymi, ale nawet zamknięciem stadionu.

Joan Garcia JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Rafa Yuste, wiceprezes FC Barcelona przed meczem również wyraził nadzieję na to, że będziemy mieli do czynienia wyłącznie z pięknym piłkarskim widowiskiem. - Apeluję do kibiców piłki nożnej, aby cieszyli się tym wspaniałym sportem - dodał.

Apele i prośby nic nie dadzą. Kibice Espanyolu urządzą gościom piekło

Realiści zdają sobie jednak sprawę, że nastroje wśród kibiców "Papużek" są zbyt napięte i że będą oni musieli wyrazić swoją wściekłość na "zdradę" Joana Garcii.

Robert Lewandowski, grając w Barcelonie, widział już wiele. Grał z Realem Madryt. Rywalizował z francuskimi drużynami, których kibice również potrafią być agresywni na trybunach. Za nim już niejedne derby Barcelony.

Ten mecz zapowiada się jednak wyjątkowo. Polski napastnik musi liczyć się z tym, że na RCDE Stadium 3 stycznia może być naprawdę gorąco. Wszystko skupi się, oczywiście, na Joanie Garcii, ale pozostali piłkarze na boisku również będą musieli poradzić sobie jakoś z gęstą atmosferą.

To może być zdecydowanie najgorsze doświadczenie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, jeśli chodzi o zachowanie kibiców rywali.

Joan Garcia Jose Breton AFP

Robert Lewandowski LLUIS GENE AFP

Real Betis – FC Barcelona 3:5. Grad bramek w Sewilli [WIDEO] (Eleven Sports) Eleven Sports