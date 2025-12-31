Wielki konflikt w Barcelonie. Napięcie narasta. Lewandowski już wie, nadchodzi najgorsze
Aktualnie w stolicy Katalonii panuje bardzo duże napięcie. Wszystko przez konflikt pomiędzy dwoma największymi klubami, FC Barcelona i RCD Espanyol, które 3 stycznia zmierzą się na RCDE Stadium. Kibice "Papużek" już szykują gościom bardzo gorące powitanie. DO tego stopnia, że władze Espanyolu już boją się o to, jakie mogą być możliwe konsekwencje tej burzy.
Pierwszym meczem FC Barcelona w 2026 roku będzie derbowe starcie z RCD Espanyol. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie "Los Pericos".
Wyjazd Lewandowskiego i spółki nie będzie daleki, ale mimo to z pewnością bardzo nieprzyjemny.
Hiszpańskie media już dawno zaczęły ostrzegać, że tego wieczoru cały piłkarski świat przekona się, jak mocny konflikt między oboma klubami panuje obecnie.
W Barcelonie panuje strach przed derbami. Kolega Lewandowskiego stanie "w ogniu"
Barcelona i Espanyol nie lubiły się nigdy, ale po transferze Joana Garcii z "Los Pericos" do "Dumy Katalonii" nastąpiła eskalacja. Kibice "Papużek" są wściekli na swojego byłego bramkarza oraz na jego nowego pracodawcę.
W ostatnich dniach hiszpańskie media informowały, że "powitanie" Joana Garcíi w meczu z RCD Espanyol będzie podobne do tego, jakie Barcelona zgotowała Luisowi Figo podczas jego powrotu na Camp Nou. Wówczas z trybun padały nie tylko najgorsze obelgi, ale również butelki i świńska głowa.
- Oba kluby są świadome, że kibice są bardzo rozgniewani, dlatego w ostatnich godzinach piłkarze, kierownictwo i grupy kibiców wykazali się pojednawczym nastawieniem. Liczą na to, że zobaczymy dobry mecz piłki nożnej, i wezwali do zachowania spokoju - podaje madrycka "Marca".
W RCD Espanyol boją się, że jeśli kibice podczas meczu przesadzą, skończy się to nie tylko karami finansowymi, ale nawet zamknięciem stadionu.
Rafa Yuste, wiceprezes FC Barcelona przed meczem również wyraził nadzieję na to, że będziemy mieli do czynienia wyłącznie z pięknym piłkarskim widowiskiem. - Apeluję do kibiców piłki nożnej, aby cieszyli się tym wspaniałym sportem - dodał.
Apele i prośby nic nie dadzą. Kibice Espanyolu urządzą gościom piekło
Realiści zdają sobie jednak sprawę, że nastroje wśród kibiców "Papużek" są zbyt napięte i że będą oni musieli wyrazić swoją wściekłość na "zdradę" Joana Garcii.
Robert Lewandowski, grając w Barcelonie, widział już wiele. Grał z Realem Madryt. Rywalizował z francuskimi drużynami, których kibice również potrafią być agresywni na trybunach. Za nim już niejedne derby Barcelony.
Ten mecz zapowiada się jednak wyjątkowo. Polski napastnik musi liczyć się z tym, że na RCDE Stadium 3 stycznia może być naprawdę gorąco. Wszystko skupi się, oczywiście, na Joanie Garcii, ale pozostali piłkarze na boisku również będą musieli poradzić sobie jakoś z gęstą atmosferą.
To może być zdecydowanie najgorsze doświadczenie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, jeśli chodzi o zachowanie kibiców rywali.