Wielki kłopot Szczęsnego. W Hiszpanii aż huczy o tym, co zrobił. "Ostatnia szansa"
Wojciech Szczęsny przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki FC Barcelona w ubiegłym sezonie, a w bieżącej kampanii również niespodziewanie znalazł się przed okazją na to, by regularnie występować w barwach "Blaugrany". W tym drugim przypadku pojawiły się jednak pewne nader istotne trudności, które nie umknęły uwadze hiszpańskich mediów. Przed "Tekiem" tymczasem jest istotne spotkanie, w którym może on przerwać swoją złą passę...
Wojciech Szczęsny trafił w ubiegłym roku do FC Barcelona wprost ze swojej - niezwykle krótkiej - piłkarskiej emerytury by być "zastępcą zastępcy". Polak został zmiennikiem Inakiego Peni, który z kolei wszedł do pierwszego składu na miejsce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena, ale po pewnym czasie sam przejął zadania "jedynki".
W bieżącej kampanii sytuacja w pewien sposób się powtórzyła - "Szczena" został dublerem Joana Garcii, jednak gdy ten niedawno doznał urazu, znów wszedł do wyjściowej jedenastki, natomiast pod pewnym względem były golkiper reprezentacji Polski, z pewnością nie mógł być tu zadowolony...
Wojciech Szczęsny wciąż bez czystego konta. "Najmniej za to odpowiada"
German Bona, dziennikarz katalońskiego "Sportu", zwrócił uwagę, że w ośmiu dotychczasowych występach "Teka" w sezonie 25/26 ani razu nie zdołał on zachować czystego konta, tracąc w każdej potyczce co najmniej jedną bramkę.
Autor jednak też poniekąd broni zawodnika. "Polski bramkarz nie radził sobie szczególnie dobrze w tym okresie, choć prawdopodobnie najmniej tu odpowiada [za stracone gole], ponieważ trafił do drużyny, która, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu, płaci wysoką cenę za zmiany w obronie" - wskazał Bona. Dziennikarz podkreślił ostatni niepewny występ Szczęsnego przeciwko Club Brugge, ale też i jego popisy podczas niedawnego "El Clasico".
"Ostatnia szansa" dla Wojciecha Szczęsnego. Przed nim ważny mecz z Celtą
Jak wskazano w tekście, przed 35-latkiem już niebawem kolejna szansa na zapisanie przy swym nazwisku pierwszego w tej kampanii meczu rozegranego na zero z tyłu - spotkanie w Primera Division z Celtą Vigo. Jednocześnie może być to też ostatnia taka sposobność na dłuższy czas - szansę na to, że Garcia wróci do pełni sił po listopadowej przerwie reprezentacyjnej są naprawdę duże...
Pierwszy gwizdek w potyczce "Los Celestes" z "Barcą" wybrzmi 9 listopada o godz. 21.00.