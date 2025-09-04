Wielki dzień dla Wojciecha Szczęsnego, padła konkretna data. Już oficjalnie

Kolejne dni przynoszą nam nowe szczegóły co do filmu "Szczęsny". Dokument, którego reżyserem został James Poole, 31 sierpnia doczekał się krótkiej, 15-sekundowej zapowiedzi w kanałach mediów społecznościowych Amazon Prime Video. Opublikowano także kilka kadrów.

Za produkcję odpowiada Kacper Sawicki i jego Papaya Films. Firma ta zrobiła już dokumenty o Robercie Lewandowskim i Jakubie Błaszczykowskim. O kinematograficznym pójściu za ciosem wiadomo od czerwca 2024 roku.

W czwartek Prime Video opublikowało oficjalny plakat filmu, ujawniło także datę premiery - będzie to piątek 10 października. Dla kibiców piłkarskich w Polsce będzie to intensywna końcówka tygodnia, bo w czwartek (09.10) reprezentacja pod wodzą Jana Urbana zmierzy się w sparingu z Nową Zelandią, a w niedzielę (12.10) z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Nie wszystko, co najważniejsze, dzieje się na boisku. Prawdziwa historia kryje się poza murawą

- Dlaczego zdecydowałem się na ten film? Bo mam nadzieję, że w tej formie uda mi się powiedzieć całą prawdę o sobie w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Film, w przeciwieństwie do książki, daje możliwość pokazania prawdziwych, ludzkich emocji. Ja mogę mieć opinie, które są dla niektórych - nazwijmy je - kontrowersyjne, ale też każdy, kto odgrywa w moim życiu jakąś rolę, będzie miał szansę stanąć przed kamerą, wypowiedzieć się i pokazać swoją perspektywę - mówił w przeszłości sam Szczęsny.

