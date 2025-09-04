Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki dzień dla Wojciecha Szczęsnego, padła konkretna data. Już oficjalnie

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Amazon Prime Video Polska oficjalnie przedstawiło plakat i datę premiery filmu o Wojciechu Szczęsnym, produkowanego przez Papaya Films. Film pozwoli kibicom poznać niewidoczne dotąd aspekty życia i kariery Szczęsnego oraz opinie bliskich mu osób. Piłkarz wierzy, że w tej kinowej formie pokaże prawdę, która nie rani innych, a oddaje jego osobowość i emocje. Na kiedy zatem mogą się szykować fani?

Wojciech Szczęsny
Wojciech SzczęsnyGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Kolejne dni przynoszą nam nowe szczegóły co do filmu "Szczęsny". Dokument, którego reżyserem został James Poole, 31 sierpnia doczekał się krótkiej, 15-sekundowej zapowiedzi w kanałach mediów społecznościowych Amazon Prime Video. Opublikowano także kilka kadrów.

Za produkcję odpowiada Kacper Sawicki i jego Papaya Films. Firma ta zrobiła już dokumenty o Robercie Lewandowskim i Jakubie Błaszczykowskim. O kinematograficznym pójściu za ciosem wiadomo od czerwca 2024 roku.

W czwartek Prime Video opublikowało oficjalny plakat filmu, ujawniło także datę premiery - będzie to piątek 10 października. Dla kibiców piłkarskich w Polsce będzie to intensywna końcówka tygodnia, bo w czwartek (09.10) reprezentacja pod wodzą Jana Urbana zmierzy się w sparingu z Nową Zelandią, a w niedzielę (12.10) z Litwą w ramach eliminacji mistrzostw świata.

Nie wszystko, co najważniejsze, dzieje się na boisku. Prawdziwa historia kryje się poza murawą
zapowiedziało właśnie Amazon Prime Video Polska

- Dlaczego zdecydowałem się na ten film? Bo mam nadzieję, że w tej formie uda mi się powiedzieć całą prawdę o sobie w taki sposób, żeby nie krzywdzić innych ludzi. Film, w przeciwieństwie do książki, daje możliwość pokazania prawdziwych, ludzkich emocji. Ja mogę mieć opinie, które są dla niektórych - nazwijmy je - kontrowersyjne, ale też każdy, kto odgrywa w moim życiu jakąś rolę, będzie miał szansę stanąć przed kamerą, wypowiedzieć się i pokazać swoją perspektywę - mówił w przeszłości sam Szczęsny.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Piłka nożna

FIFA ogłasza ws. Szymona Marciniaka. Zapadła decyzja. Polski sędzia dostał wiadomość

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Szczęsny szczerze: „Jeśli Marc wróci – zaakceptuję decyzję”AP© 2025 Associated Press
Bramkarz ubrany w kolorowy sportowy strój, uśmiechający się i podnoszący rękę w geście powitania, na tle stadionu z trybunami oraz rozmytym tłem z widownią
Wojciech SzczęsnyUrbanandsportAFP
Dwóch mężczyzn ubranych w niebieskie koszulki sportowe z herbem klubu piłkarskiego i żółtym logo Nike rozmawia ze sobą i uśmiecha się, stojąc obok siebie na tle jasnego, rozmytego tła.
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose BretonEast News
Bramkarz w sportowym stroju trzymający piłkę do gry w piłkę nożną na stadionie, w tle zamazane sylwetki widzów.
Wojciech SzczęsnyPiero CRUCIATTIAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja