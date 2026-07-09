Kompromitacją dla Ronalda Araujo i reprezentacji Urugwaju zakończyły się mistrzostwa świata. "Urusi" nie wygrali ani jednego spotkania w grupie z Argentyną, Cabo Verde i Arabią Saudyjską i pożegnali się z mundialem już na etapie fazy grupowej. Osobisty dramat przeżył stoper FC Barcelona, który z powodu urazu nie mógł zagrać w żadnym meczu.

Kompromitacja Urugwaju na mundialu. Araujo znów nie zagrał

Wielka wpadka Urugwaju została burzliwie przyjęta w kraju. Na Marcelo Bielsę, który kompromitował się także poza boiskiem w kontaktach z mediami, spadła potężna fala krytyki. Obiektem kpin stał się także Araujo, dla którego był to już drugi wyjazd na mundial, na którym nie zagrał ani minuty. W obu przypadkach było to pokłosiem problemów zdrowotnych.

Tym samym Robert Lewandowski do USA przyleciał, a Araujo błyskawicznie Stany Zjednoczone opuścił. Polak został już oficjalnie zaprezentowany jako zawodnik Chicago Fire, a w ostatnich dniach może praktycznie z centrum wydarzeń śledzić, co dzieje się na mundialu i jak radzą sobie jego byli już koledzy z "Dumy Katalonii".

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Luis Rojo z redakcji "MARCA" ujawnił plany Araujo na najbliższe miesiące. Dziennikarz podkreślił, że celem reprezentanta Urugwaju będzie odzyskanie miejsca w wyjściowej jedenastce Barcelony. Chce znów grać dla Flicka, a nie spędzać większość czasu na ławce rezerowowych.

W ubiegłym sezonie po fali krytyki i problemach natury mentalnej środkowy obrońca musiał zrobić sobie krótką przerwę. Po powrocie do gry jednak rzadko gościł w podstawowym składzie. Jescze w 2023 roku postrzegany był on za jednego z topowych zawodników na swojej pozycji na świecie. Obecnie jest cieniem tamtego piłkarza.

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Mimo że rola Araujo w drużynie wyraźnie zmalała, a on sam w przeszłości bliski był nawet opuszczenia "Blaugrany", klub wciąż planuje na niego stawiać. Hansi Flick wierzy, że będzie w stanie odzyskać stopera, który niegdyś zachwycał pewnością siebie i dynamiką w akcjach defensywnych. Nieco inną optykę mają kibice.

Z wpisów i komentarzy w mediach społecznościowych jasno wynika, że większość fanów chciałaby rozstania z Araujo. Wielu wciąż pamięta mu, jak w 2025 roku nosił się z zamiarem odejścia. Był już o włos od przenosin do Juventusu, a z ustaleń mediów wynika, że zdążył się wówczas już nawet pożegnać z kolegami z drużyny. Skończyło się zwrotem akcji i pozostaniem w stolicy Katalonii.

W ubiegłym sezonie Urugwajczyk rozegrał łącznie 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Głównie jednak jako rezerwowy. Przełożyło się to na zaledwie 1615 minut spędzonych na murawie.

Ronald Araujo OSCAR J BARROSO AFP

Fede Valverde i Ronald Araujo Molly Darlington AFP





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