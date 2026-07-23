Wielka "skucha" w USA. Barcelona już szykuje wielki powrót. Zapadła decyzja

Występ reprezentacji Portugalii na mundialu w USA można określić jako dość mocną wpadkę. Podopieczni Roberto Martineza, co prawda, odpadli z mistrzami świata, ale zakończyli swój udział w turnieju już na etapie 1/8 finału.

Gdyby zajęli pierwsze miejsce w grupie, później mieliby o wiele łatwiejszą drabinkę. Zostali jednak ukarani - głównie za słaby mecz z Demokratyczną Republiką Konga (1:1).

Mundial dobiegł już końca, a Joao Cancelo może skupić się na wyjaśnieniu swojej przyszłości klubowej. Media nie mają wątpliwości, że Portugalczyk nie chce zostać w Al-Hilal, a słabe relacje z trenerem Inzaghim nie są jedynym powodem.

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Joao Cancelo coraz bliżej powrotu do Barcelony. Klub jest pewny swego

Joao Cancelo od początku chce grać tylko w FC Barcelona i jest już bardzo bliski realizacji tego marzenia. W poprzednim sezonie był na Camp Nou tylko wypożyczony. Rozegrał jednak bardzo dobry sezon i obie strony doszły do wniosku, że chcą kontynuować współpracę.

- FC Barcelona pozostaje przekonana, że uda jej się sfinalizować transfer Joao Cancelo, a rozmowy z Al Hilal będą kontynuowane - podaje Fabrizio Romano.

- Klub jest przekonany, że uda się zamknąć ten ruch przed końcem okienka transferowego - dodaje dziennikarz.

FC Barcelona ma nadzieję na wywalczenie jak najmniejszej kwoty transferu. Mówi się, że całość ma się zamknąć w granicach 10 milionów euro - głównie ze względu na wiek piłkarza, który w maju skończył 32 lata.

Według wcześniejszych doniesień medialnych plan Barcelony jest taki, aby podpisać z Joao Cancelo umowę na dwa sezony. Jeśli to się uda, w nadchodzącym sezonie Portugalczyk będzie rywalizował o miejsce w składzie z Alejandro Balde (lewa obrona). Hiszpan zapowiedział jednak, że skupia się na odzyskaniu swojej najlepszej formy i statusu piłkarza pierwszej jedenastki.

Joao Cancelo może grać również na prawej obronie. Właśnie na tej pozycji występował na mistrzostwach świata, bo po drugiej stronie biegał przecież Nuno Mendes - najlepszy piłkarz na świecie grający na lewej obronie.

Robert Lewandowski, Marcus Rashford, Fermin Lopez oraz Joao Cancelo Alberto Gardin AFP

Joao Cancelo AFP

Joao Cancelo ANDER GILLENEA AFP





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