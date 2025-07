Wielka okazja Barcelony, Lewandowski i spółka już czekają. Gwiazdor na celowniku

Jednocześnie "Barca" myśli już o wzmocnieniach ofensywnych - ze szczególnym naciskiem na sprowadzenie Nico Williamsa na lewe skrzydło. Wiele wskazuje również na to, że co najmniej jeden defensor zasili szeregi "Dumy Katalonii" .

Jest to o tyle istotne, że dającego mu wytchnienie zmiennika będzie potrzebował bez dwóch zdań prawy obrońca Jules Kounde, który alternatywnie będzie mógł też powracać na swoją domyślną pozycję, czyli stopera, w przypadku gdy na flance będzie znajdował się sensowny gracz.

Mistrzowie Hiszpanii podobno nie wystosowali jeszcze formalnego zapytania o Holendra, natomiast właśnie teraz jest ku temu najlepsza okazja - jak się bowiem okazuje klauzula wykupu za futbolistę do połowy lipca będzie wynosić "tylko" 25 mln euro. Jeśli ma dojść do negocjacji, to najlepiej ekspresowych.