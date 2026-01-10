Wielka awantura w La Lidze, piłkarze nie wytrzymali. Czerwona kartka na sam koniec
Jednym z sobotnich meczów w ramach rozgrywek Primera Division było starcie Girony z Osasuną, które pierwsza z tych ekip wygrała 1:0. To mógłby być koniec tej historii, ale niespodziewanie na koniec spotkania... doszło do mocno nieprzyjemnych scen, których efektem była czerwona kartka dla Lassa Kouroumy oraz wielka awantura na murawie...
Sobotnia odsłona rywalizacji w Primera Division rozpoczęła się od potyczki dwóch Realów - Oviedo i Betisu, która zakończyła się remisem 1:1. Więcej bramek padło za to w późniejszej rywalizacji Villarrealu z Deportivo Alaves, którą "Żółta Łódź Podwodna" wygrała 3:1.
O 18.30 tymczasem wybrzmiał pierwszy gwizdek w zmaganiach Girony oraz Osasuny - i trzeba przyznać, że emocji nie zabrakło tutaj do samego końca, choć niekoniecznie były to emocje czysto sportowe...
Girona wygrała mecz i... straciła gracza. Kuriozalna czerwona kartka Kouroumy
Zacząć jednak należy od wyniku - a ten to triumf 1:0 "Blanc-i-Vermells". Jedyny gol w spotkaniu padł tuż przed przerwą, w 44. minucie, gdy do siatki trafił Ukrainiec Władysław Wanat. Właściwsze byłoby jednak powiedzenie, że był to jedyny uznany gol, bowiem Wanat pokonał bramkarza jeszcze raz po zmianie stron, w 63. minucie, natomiast sędzia dopatrzył się w całej akcji spalonego.
Niemniej gdy do zakończenia współzawodnictwa brakowało już naprawdę niewiele, doszło do dosyć kuriozalnej sceny. Na murawie starli się ze sobą Lass Kourouma oraz Aimar Oroz - obaj padli na ziemię, natomiast koniec końców "górą" był Gwinejczyk, który w pewnej chwili wręcz dociskał rywala nogami do podłoża.
Zaczęła się olbrzymia przepychanka między przedstawicielami obu klubów, a w tym całym zamieszaniu arbiter nie miał wątpliwości - ukarał Kouroumę czerwoną kartką, Oroz dostał zaś żółty kartonik, podobnie jak trzej jego kompani z Osasuny - Herrera, Fernandez i Barja.
Tak czy inaczej zdecydowanie bardziej dotknięta mogła się tu czuć drużyna z Katalonii - wszak dokładnie w 95. minucie straciła piłkarza podczas w zasadzie wygranego już meczu. Kara była jednak oczywiście absolutnie słuszna...
Primera Division: Girona i Osasuna osłabione nieobecnościami piłkarzy
W następnej kolejce Primera Division Girona - bez Kouroumy - zmierzy się z Espanyolem. Osasuna z kolei spróbuje swoich sił przeciw Realowi Oviedo i co istotne "Los Rojillos" też będą osłabieni - wszystko z powodu nieobecności Jona Moncayoli, który osiągnął limit żółtych kartek.