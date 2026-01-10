Wielka awantura w La Lidze, piłkarze nie wytrzymali. Czerwona kartka na sam koniec

Sobotnia odsłona rywalizacji w Primera Division rozpoczęła się od potyczki dwóch Realów - Oviedo i Betisu, która zakończyła się remisem 1:1. Więcej bramek padło za to w późniejszej rywalizacji Villarrealu z Deportivo Alaves, którą "Żółta Łódź Podwodna" wygrała 3:1.

O 18.30 tymczasem wybrzmiał pierwszy gwizdek w zmaganiach Girony oraz Osasuny - i trzeba przyznać, że emocji nie zabrakło tutaj do samego końca, choć niekoniecznie były to emocje czysto sportowe...

Napoli - Verona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Girona wygrała mecz i... straciła gracza. Kuriozalna czerwona kartka Kouroumy

Zacząć jednak należy od wyniku - a ten to triumf 1:0 "Blanc-i-Vermells". Jedyny gol w spotkaniu padł tuż przed przerwą, w 44. minucie, gdy do siatki trafił Ukrainiec Władysław Wanat. Właściwsze byłoby jednak powiedzenie, że był to jedyny uznany gol, bowiem Wanat pokonał bramkarza jeszcze raz po zmianie stron, w 63. minucie, natomiast sędzia dopatrzył się w całej akcji spalonego.

Niemniej gdy do zakończenia współzawodnictwa brakowało już naprawdę niewiele, doszło do dosyć kuriozalnej sceny. Na murawie starli się ze sobą Lass Kourouma oraz Aimar Oroz - obaj padli na ziemię, natomiast koniec końców "górą" był Gwinejczyk, który w pewnej chwili wręcz dociskał rywala nogami do podłoża.

Rozwiń

Zaczęła się olbrzymia przepychanka między przedstawicielami obu klubów, a w tym całym zamieszaniu arbiter nie miał wątpliwości - ukarał Kouroumę czerwoną kartką, Oroz dostał zaś żółty kartonik, podobnie jak trzej jego kompani z Osasuny - Herrera, Fernandez i Barja.

Tak czy inaczej zdecydowanie bardziej dotknięta mogła się tu czuć drużyna z Katalonii - wszak dokładnie w 95. minucie straciła piłkarza podczas w zasadzie wygranego już meczu. Kara była jednak oczywiście absolutnie słuszna...

Primera Division: Girona i Osasuna osłabione nieobecnościami piłkarzy

W następnej kolejce Primera Division Girona - bez Kouroumy - zmierzy się z Espanyolem. Osasuna z kolei spróbuje swoich sił przeciw Realowi Oviedo i co istotne "Los Rojillos" też będą osłabieni - wszystko z powodu nieobecności Jona Moncayoli, który osiągnął limit żółtych kartek.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna 123RF/PICSEL