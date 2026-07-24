Wielka awantura w Barcelonie po MŚ. Przekazano najgorsze. Poważne oskarżenia

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W czwartkowe popołudnie FC Barcelona za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała fatalne wieści. Chodzi o uraz jednego z kluczowych zawodników drużyny Hansiego Flicka. Komunikat klubu o bardziej szczegółowe informacje rozszerzył kataloński "Sport". Cała sytuacja nie prezentuje się najlepiej.

Frenkie de Jong z prawej, dwóch piłkarzy Barcelony w granatowo-bordowych strojach podczas meczu, obok rywal w białym stroju z numerem 8.
Frenkie de Jong (z prawej)Soccrates ImagesGetty Images

Chodzi o Frenkiego de Jonga. Holenderski pomocnik na mistrzostwach świata wystąpił w każdym z czterech spotkań. I to w pierwszym składzie. Po zakończeniu turnieju okazało się, że nabawił się poważnego urazu.

"Przeprowadzone badania u zawodnika pierwszego zespołu Frenkiego de Jonga potwierdziły naderwanie przyśrodkowego więzadła pobocznego (MCL) w prawym kolanie" - przekazała Barcelona w czwartkowym komunikacie.

De Jong kontuzjowany. Barcelona przekazała szczegóły

"Ustalono, że zawodnik będzie kontynuował leczenie zachowawcze pod nadzorem służb medycznych Klubu. Jego postęp będzie monitorowany w ciągu najbliższych tygodni" - dodano. Oświadczenie uzupełnia dziennik "Sport".

Jak czytamy, proces leczenia może trwać naprawdę długo. "Ani w komunikacie klubu, ani w wpisie samego piłkarza na Instagramie nie ma mowy o czasie powrotu do zdrowia. Wszystko będzie zależało od tego, jak będzie przebiegać kontuzja. W klubie obawiają się, że jeśli ostatecznie konieczna będzie operacja - co w tej chwili nie jest wykluczone - czas przerwy w grze może przekroczyć cztery miesiące" - napisano.

We wspomnianym poście w mediach społecznościowych sam piłkarz zaznaczył: "Lekarze powiedzieli mi, że to drobna kontuzja i że nie pogorszy się, jeśli będę kontynuował grę", jednak ostatecznie "uraz był poważniejszy, niż ustalono".

De Jong przerwał urlop i zjawił się w klubie, aby zbadano jego spuchnięte i obolałe kolano. Wtedy też ustalono, że kontuzja wcale nie jest niegroźna, co sugerował sztab holenderskiej kadry. Dlatego teraz Barcelona ma do niego olbrzymie pretensje.

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"Oburzenie dotyczy zarówno Federacji Piłkarskiej Holandii, jak i Ronalda Koemana, trenera reprezentacji Holandii na mistrzostwach świata, a także samego piłkarza, ponieważ klub uważa, że doszło do znacznej nieodpowiedzialności i podjęto ryzyko, które ostatecznie zaszkodziło Barcelonie" - czytamy. Klub tak czy inaczej ma dostać odszkodowanie od FIFA. Nie wiadomo jednak, czy kontuzję Holendra uzna się za długoterminową, ponieważ proces rekonwalescencji pozostaje jeszcze tajemnicą.

"Sam piłkarz jest urażony tym, że niektórzy wątpią w jego profesjonalizm i zaangażowanie w sprawy klubu" - twierdzi "Sport".

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Frenkie de JongMATTHIEU MIRVILLEAFP
Piłkarz w stroju FC Barcelony z numerem 21 na plecach gestykuluje w trakcie meczu, w tle widoczni są inni zawodnicy oraz zapełnione trybuny stadionu.
Frenkie de JongGONGORAAFP
Piłkarz w pomarańczowej koszulce z numerem 21 i opaską kapitana stoi na murawie stadionu podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców.
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