Wielka awantura po decyzji ws. Lewandowskiego. Trzasnęli drzwiami, pozostał bunt

Julian Alvarez kilka lat temu złożył podpis pod umową wiążącą go z Atletico Madryt do 2030 roku. Z klauzulą odstępnego o wartości 500 milionów euro.

Teoretycznie teraz piłkarz nie może mieć do nikogo pretensji. Podpisał przecież kontrakt. Problem polega jednak na tym, że według mediów, Atletico Madryt obiecało mu wówczas, że nie będzie blokowało jego odejścia, jeśli pojawi się dobra oferta z Barcelony.

Właśnie dlatego cały konflikt przybrał na sile. Atletico wywołało medialną wojnę Barcelonie, gdy ta zgłosiła się po Alvareza, a na mundialu sam piłkarz otwarcie powiedział, że chce zmienić klub i spełnić swoje marzenie.

Joan Laporta twierdzi, że oferta Barcelony (podobno 100 milionów euro) jest ograniczona czasowo. Kiedy skończy się lipiec, Duma Katalonii zacznie rozważać inne opcje, a Atletico zostanie z zawodnikiem, który wyraził chęć odejścia.

- Postawa FC Barcelona jako klubu jest taka, że jeśli piłkarz chce odejść, ułatwimy mu to. Duży klub nie może sobie pozwolić na niezadowolenie zawodników. Damy im (Atletico - red.) rozsądny termin. Powiedziałbym, że do końca miesiąca. Nie chodzi już tylko o samą ofertę, ale także o to, że jeśli pojawi się dobra oferta, trzeba ją wykorzystać - skomentował Joan Laporta.

Awantura o Alvareza. Barcelona i Argentyńczyk chcą się połączyć. Atletico przeszkadza jak może

Atletico pozostaje jednak nieugięte. Prezes klubu w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych klubu oficjalnie ogłosił, że Julian Alvarez nie zostanie sprzedany nawet za 200 milionów.

Kataloński Sport podaje, że słowa prezesa Atletico w Barcelonie ś postrzegane jako element negocjacji. Klub z Madrytu trzasnął więc drzwiami, ale nie zamknął ich na klucz.

Luis F. Rojo z Marki donosi jednak, że Duma Katalonii rozważa pewien bardzo radykalny krok. - FC Barcelona uważa, że jeśli Julian Alvarez nie postawi się stanowczo przeciwko zarządowi Atletico Madryt, to ciężko będzie posunąć negocjacje do przodu - poinformował dziennikarz.

Takim wystąpieniem przeciwko Atletico Madryt mogłoby być np. ponowne zabranie głosu po mundialu lub niestawienie się na treningu.

FC Barcelona chyba nie spodziewała się tego, że po odejściu Roberta Lewandowskiego walka o jego następcę będzie aż tak karkołomna i że będzie towarzyszyć jej tak gigantyczne zamieszanie. Atletico obiecało bowiem, że nie będzie przeszkadzać w odejściu Alvareza, a jednak robi to z całą mocą. W pierwszej połowie sierpnia kwestia transferu Juliana Alvareza do FC Barcelona powinna się wyjaśnić.

Julian Alvarez Jakub Rzeźnicki AFP

Julian Alvarez Ulrik Pedersen AFP

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP





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