Wieczorem nadeszły wieści ws. Lewandowskiego. Zwrot akcji w Barcelonie, Flick się nie wahał

Na początku obecnego sezonu Robert Lewandowski musiał borykać się już z dwoma mięśniowymi urazami. 37-latek wrócił z październikowego zgrupowania reprezentacji Polski z kontuzją uda, która wykluczyła go z trzech spotkań Barcelony. Lider naszej kadry nie zagrał w meczach przeciwko Gironie (2:1) i Realowi Madryt (1:2) w La Liga oraz Olympiakosowi (6:1) w Lidze Mistrzów.

Wraz z rozpoczęciem listopada Lewandowski wrócił do optymalnej formy. NajpierwHansi Flick wpuścił go na 17 minut w ostatnim ligowym starciu z Elche (3:1). W środę napastnik mistrzów Hiszpanii dostał od trenera ponad pół godziny podczas wyjazdowego meczu z Club Brugge (3:3). W obu nie zdołał wpisać się na listę strzelców.

Oto decyzja ws. Lewandowskiego. Hiszpanie nadali komunikat

Fakty są takie, że ostatni raz Lewandowski we wyjściowej jedenastce Barcelony pojawił się 5 października. Wówczas Katalończycy polegli przeciwko Sevilli aż 1:4.

W niedzielę ekipa Flicka w 12. kolejce zagra na wyjeździe z Celtą Vigo. Pytanie brzmi: Czy tym razem Niemiec postawi na Polaka od pierwszych minut? Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Javiera Miguela z dziennika "AS" tak właśnie się stanie.

"Napastnik nie pojawił się w podstawowym składzie od ponad miesiąca; wszystko wskazuje na to, że Flick zdecyduje się na Polaka w meczu z Celtą" - czytamy. "Robert Lewandowski jest zdecydowanym faworytem" - dodał ekspert, mając na myśli szanse poszczególnych piłkarzy na występ od pierwszego gwizdka.

Mimo nieco słabszej dyspozycji połączonej z problemami zdrowotnymi statystyki polskiego napastnika wcale nie są niepokojące. W jedenastu spotkaniach zdobył cztery bramki - spędzając na boisku niecałe 500 minut. Nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji Barcelona potrzebuje goli Lewandowskiego. Na ten moment zeszłoroczni triumfatorzy ligowych rozgrywek tracą do pierwszego Realu pięć punków.

Wspomniany Javier Miguel przeanalizował cały potencjalny skład, który może rozpocząć niedzielny mecz z Celtą. Zestawienie prezentuje się następująco:

- Wojciech Szczęsny - Eric Garcia, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Marc Casado - Fermin Lopez, Ferran Torres, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Początek meczu Celta Vigo - FC Barcelona o godz. 21:00. Relacja na żywo w Interii Sport.

Hansi Flick nie mógł skorzystać z Roberta Lewandowskiego AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu trener Hansi Flick oraz polski napastnik Robert Lewandowski AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News / Rex Features/East News Maciej Rogowski/SOPA Images/Shut East News

FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolejnego zawodnika JAVIER BORREGO / Spain DPPI / DPPI via AFP / Alex Caparros/Getty Images AFP