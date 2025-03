Widzi czarne chmury nad Barceloną. "Niedługa data ważności"

Debata w radiu COPE: Barcelona Flicka źle wchodzi w mecze i słabo reaguje na niespodziewane scenariusze

- Myślę, że nikt nie ma żadnych wątpliwości co do ofensywy. Kwestią jest to, jak zespół poradzi sobie ze scenariuszami meczowymi takimi jak w zeszły wtorek z Atletico, gdy był zszokowany po odrobieniu strat przez rywala. Zobaczymy, czy Barça jest w stanie dojrzeć w tym zakresie - to z kolei słowa innego dziennikarza, Lluisa Flaquera.