Wiadomość od mamy Szczęsnego może poruszać. Publicznie zwróciła się do syna

Jeśli decydować się na powroty ze sportowej emerytury, to tylko w taki sposób, w jaki zrobił to Wojciech Szczęsny. Były reprezentant Polski miał już odpoczywać od piłki nożnej i cieszyć się w pełni czasem z rodziną, ale niespodziewana sytuacja w FC Barcelona sprawiła, że wszystko obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni. Zaczęło się od ciężkiej kontuzji Marca-Andre ter Stegena, który we wrześniu 2024 roku doznał urazu kolana.