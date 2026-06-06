Barcelonie nie udało się w sezonie 2025/26 triumfować w Lidze Mistrzów, a to pozostaje najpoważniejszym celem, jaki przed swoim klubem stawiają Joan Laporta, czy Hansi Flick. W przyszłym sezonie "Dumie Katalonii" przyjdzie walczyć o trofeum już bez Roberta Lewandowskiego.

Seria rozstań z Barceloną? Nie tylko Lewandowski

Wraz z końcem czerwca wygaśnie kontrakt Polaka, który postanowił go nie przedłużać. W związku z tym nie cichną spekulacje dotyczące kierunku, jaki obierze kapitan Biało-Czerwonych po rozstaniu z "Blaugraną". A oprócz niego z klubem z Camp Nou może się pożegnać także wielu innych piłkarzy.

Na wylocie z ekipy mistrzów Hiszpanii są m.in. Roony Bardghji, czy Marc Casado. W ostatnich dniach do tego grona dołączył także Alejandro Balde. Wychowanek ma za sobą rozczarowującą kampanię, na finiszu której przegrał rywalizację z Joao Cancelo.

Balde nie chce odchodzić. Jasny sygnał dla Flicka

W związku z tym nie otrzymał od Luisa de la Fuente powołania na mistrzostwa świata, a FC Barcelona miała otworzyć się na sprzedaż wychowanka. Chętnych nie brakuje. Problem w tym, że sam Hiszpan odchodzić nie chce.

Jak ustalili dziennikarze "Mundo Deportivo" Balde buntuje się wobec decyzji klubu. Lewy obrońca chce zostać i walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Mimo że jego przedstawiciele otrzymali szereg ofert ze strony europejskich gigantów, głównie z Premier League.

"Mundo Deportivo" podaje, że Balde znalazł się w orbicie zainteresowań Aston Villi, Manchesteru United i Manchesteru City. A biorąc pod uwagę jego wartość rynkową, "Blaugrana" mogłaby na nim sporo zarobić.

Weto Balde ws. transferu to jasna wiadomość dla Hansiego Flicka. Niemiec docenia zawodników z ambicjami, gotowych do podejmowania wyzwań i pazernych na ciągły rozwój. Niewykluczone, że zdecyduje to o jego ostatecznym pozostaniu w stolicy Katalonii.





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