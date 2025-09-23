Ważne wieści z prosto z Barcelony, Lewandowski może na tym zyskać. Tuż przed PSG

Bardzo dobry start sezonu zanotowała FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka po pięciu rozegranych kolejkach La Ligi z 13 punktami zajmuję drugą lokatę z dwoma "oczkami" straty do Realu Madryt. Do tego od wygranej 2:1 z Newcastle United rozpoczęła zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

W ostatnich spotkaniach ze względu na problemy zdrowotne udziału nie mogli wziąć ważni zawodnicy klubu, Lamine Yamal, Alejandro Balde i Gavi. Pomocnik z pewnością będzie pauzować jeszcze kilka tygodni, lecz zupełnie inaczej wygląda sytuacja dwóch pozostałych graczy.

Skrzydłowy ostatni mecz rozegrał ponad dwa tygodnie temu (z Turcją), a ostatni tydzień spędził na indywidualnych treningach na siłowni. Z kolei obrońca nabawił się urazu ścięgna podkolanowego w lewej nodze na początku września i od tamtej pory nie pojawił się na boisku. Sytuacja ta może się jednak niebawem zmienić.

Są wieści z Barcelony, powrót coraz bliżej

Jak ustalił kataloński "Sport", we wtorek nastąpił przełomowy dzień. Balde spędził część treningu z drużyną, a Yamal pierwszy raz od dawna miał styczność z piłką. Ich stan zdrowia z dnia na dzień ma się poprawiać, a ich powrót na boisko zdaje się być kwestią czasu.

Mimo postępów na pewno nie wystąpią w najbliższym spotkaniu ligowym z Realem Oviedo. Docelowy ma być zbliżający się wielkimi krokami mecz z PSG w ramach Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę, 1 października. Jak przekazuje "Sport", rywalizacja ta jest głównym celem graczy.

Do tej pory, w tym sezonie obaj rozegrali trzy spotkania w barwach Barcelony. Co ważne, ewentualny powrót Yamala może bardzo pomóc Robertowi Lewandowskiemu, który bardzo dobrze czuje się z nim na boisku.

Spotkanie Real Oviedo - FC Barcelona odbędzie się już w czwartek o godzinie 21:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

FC Barcelona - Getafe CF. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP

Alejandro Balde Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Hansi Flick ALEJANDRO GARCIA PAP