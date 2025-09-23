Ważne wieści z prosto z Barcelony, Lewandowski może na tym zyskać. Tuż przed PSG
W najlepsze trwa piłkarski sezon 2025/2026. Udanie kampanie w La Lidze i Lidze Mistrzów rozpoczęła FC Barcelona, która nie przegrała jeszcze meczu. Co więcej, w najbliższym czasie do gry może powrócić dwóch kluczowych graczy Hansiego Flicka, Lamine Yamal i Alejandro Balde. Ich obecność na boisku może pomóc Robertowi Lewandowskiemu, który będzie miał większe wsparcie w ataku. Wiele wskazuje, że obaj będą do dyspozycji niemieckiego szkoleniowca na bardzo ważny mecz z PSG.
Bardzo dobry start sezonu zanotowała FC Barcelona. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka po pięciu rozegranych kolejkach La Ligi z 13 punktami zajmuję drugą lokatę z dwoma "oczkami" straty do Realu Madryt. Do tego od wygranej 2:1 z Newcastle United rozpoczęła zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów.
W ostatnich spotkaniach ze względu na problemy zdrowotne udziału nie mogli wziąć ważni zawodnicy klubu, Lamine Yamal, Alejandro Balde i Gavi. Pomocnik z pewnością będzie pauzować jeszcze kilka tygodni, lecz zupełnie inaczej wygląda sytuacja dwóch pozostałych graczy.
Skrzydłowy ostatni mecz rozegrał ponad dwa tygodnie temu (z Turcją), a ostatni tydzień spędził na indywidualnych treningach na siłowni. Z kolei obrońca nabawił się urazu ścięgna podkolanowego w lewej nodze na początku września i od tamtej pory nie pojawił się na boisku. Sytuacja ta może się jednak niebawem zmienić.
Są wieści z Barcelony, powrót coraz bliżej
Jak ustalił kataloński "Sport", we wtorek nastąpił przełomowy dzień. Balde spędził część treningu z drużyną, a Yamal pierwszy raz od dawna miał styczność z piłką. Ich stan zdrowia z dnia na dzień ma się poprawiać, a ich powrót na boisko zdaje się być kwestią czasu.
Mimo postępów na pewno nie wystąpią w najbliższym spotkaniu ligowym z Realem Oviedo. Docelowy ma być zbliżający się wielkimi krokami mecz z PSG w ramach Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę, 1 października. Jak przekazuje "Sport", rywalizacja ta jest głównym celem graczy.
Do tej pory, w tym sezonie obaj rozegrali trzy spotkania w barwach Barcelony. Co ważne, ewentualny powrót Yamala może bardzo pomóc Robertowi Lewandowskiemu, który bardzo dobrze czuje się z nim na boisku.
Spotkanie Real Oviedo - FC Barcelona odbędzie się już w czwartek o godzinie 21:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.