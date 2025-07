Początkowo plan zakładał, że Polak zastąpi Niemca tylko w sezonie 24/25. Ostatecznie forma "Szczeny" sprawiła, że Barcelona przedłużyła umowę z byłym bramkarzem reprezentacji Polski aż do 2027 roku. Ten fakt nie byłby żadnym problemem dla Niemca, ale po sezonie Barcelona zdecydowała się sprowadzić do klubu Joana Garcię i według wszelkich doniesień Hiszpan ma być numerem jeden.

To sprawia, że Marc-Andre ter Stegen spada dopiero na trzecie miejsce w hierarchii bramkarzy, a z racji na jego wysoką pensję nikt w klubie nie chce pozwolić na to, aby trzeci zawodnik na pozycji zarabiał takie pieniądze. Jak na razie trwające przygotowania do sezonu Niemiec spędza poza grupą i trenuje na siłowni, co oficjalnie związane jest z bólem pleców, który mu doskwiera.