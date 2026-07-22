Ważne wieści dla Pajor. Milion euro na stole, Barcelona zdecydowana ws. transferu

Znakomicie w sezonie 2025/2026 spisała się żeńska drużyna FC Barcelona. Ekipa pod wodzą Pere Romeu wygrała wszystko, co było do wygrania w Hiszpanii prawdziwie dominując krajową scenę. Drużyna zgarnęła mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Hiszpanii.

Co więcej, do tego dołożyła upragniony triumf w Lidze Mistrzów, a pierwszoplanową rolę w takich wynikach odegrała Ewa Pajor. W końcu nasza reprezentantka w finale europejskich rozgrywek strzeliła dwa gole, a także zaliczyła dwie asysty. Ekipa przeszła jednak niemałą rewolucję, bowiem po latach odeszły m.in. Alexia Putellas czy Salma Paralluelo.

Z tego względu hiszpański gigant musiał ruszyć do transferowej ofensywy. Nową piłkarką "Dumy Katalonii" została już Renee van Asten, czyli utalentowana 19-letnia defensorka. Możliwe jednak, że nie jest to koniec ruchów. W mediach już huczy o olbrzymim transferze. I co ciekawe, być może swojego rodzaju - rekordowym.

To będzie rekord, rozmowy dobiegają do końca. "Jest blisko"

O kogo zatem chodzi? Zdaniem The Athletic blisko przenosin do stolicy Katalonii jest brazylijka - Kerolin Nicoli. Ofensywna piłkarka mimo urazu w minionej kampanii zaliczyła całkiem niezłe występy i w 15 spotkaniach dla Manchesteru City strzeliła dziewięć goli oraz dołożyła pięć asyst. Kwota odstępnego ma wynieść ponad milion euro.

- Manchester City jest blisko sfinalizowania sprzedaży Kerolin klubowi FC Barcelona za kwotę przekraczającą jeden milion euro - czytamy.

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Co ciekawe, taka suma sprawi, że 26-latka z miejsca znajdzie się w czołowej trójce pod względem najdroższych piłkarek. Do tej pory pierwsze miejsce zajmuję Grace Geyoro (1,4 mln euro)

Ewa Pajor ODD ANDERSEN AFP

Ewa Pajor Carla Botica/Shutterstock East News





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