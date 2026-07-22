Ważne wieści dla Pajor. Milion euro na stole, Barcelona zdecydowana ws. transferu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Jeszcze ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia sezonu 2026/2027 w rozgrywkach Ligi F. Tytułu bronić będzie FC Barcelona z Ewą Pajor w składzie. Co ciekawe, mimo to wokół "Dumy Katalonii" jest bardzo głośno za sprawą hitowego transferu. Według najnowszych doniesień medialnych klub domyka przenosiny Kerolin Nicoli. Co ciekawe, kwota transferu ma przekroczyć milion euro.

Ważne wieści dla Pajor. Milion euro na stole, Barcelona pewna ws. transferu
Ewa PajorRUBEN DE LA ROSAAFP

Znakomicie w sezonie 2025/2026 spisała się żeńska drużyna FC Barcelona. Ekipa pod wodzą Pere Romeu wygrała wszystko, co było do wygrania w Hiszpanii prawdziwie dominując krajową scenę. Drużyna zgarnęła mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Hiszpanii.

Co więcej, do tego dołożyła upragniony triumf w Lidze Mistrzów, a pierwszoplanową rolę w takich wynikach odegrała Ewa Pajor. W końcu nasza reprezentantka w finale europejskich rozgrywek strzeliła dwa gole, a także zaliczyła dwie asysty. Ekipa przeszła jednak niemałą rewolucję, bowiem po latach odeszły m.in. Alexia Putellas czy Salma Paralluelo.

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Z tego względu hiszpański gigant musiał ruszyć do transferowej ofensywy. Nową piłkarką "Dumy Katalonii" została już Renee van Asten, czyli utalentowana 19-letnia defensorka. Możliwe jednak, że nie jest to koniec ruchów. W mediach już huczy o olbrzymim transferze. I co ciekawe, być może swojego rodzaju - rekordowym.

To będzie rekord, rozmowy dobiegają do końca. "Jest blisko"

O kogo zatem chodzi? Zdaniem The Athletic blisko przenosin do stolicy Katalonii jest brazylijka - Kerolin Nicoli. Ofensywna piłkarka mimo urazu w minionej kampanii zaliczyła całkiem niezłe występy i w 15 spotkaniach dla Manchesteru City strzeliła dziewięć goli oraz dołożyła pięć asyst. Kwota odstępnego ma wynieść ponad milion euro.

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- Manchester City jest blisko sfinalizowania sprzedaży Kerolin klubowi FC Barcelona za kwotę przekraczającą jeden milion euro - czytamy.

Co ciekawe, taka suma sprawi, że 26-latka z miejsca znajdzie się w czołowej trójce pod względem najdroższych piłkarek. Do tej pory pierwsze miejsce zajmuję Grace Geyoro (1,4 mln euro)

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Zawodniczka piłki nożnej w stroju FC Barcelona wykonuje gest wskazujący podczas meczu, w tle widoczne zamazane sylwetki innych zawodniczek i trybuny.
Ewa PajorCarla Botica/ShutterstockEast News


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