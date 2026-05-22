Ważna konferencja w Madrycie. To już koniec. Powiedział: "odchodzę"

Tomasz Chabiniak

W sobotni wieczór Real Madryt zakończy fatalny sezon 2025/26, w którym nie zdobył żadnego trofeum. W piątkowe przedpołudnie odbyła się ostatnia przedmeczowa konferencja prasowa. Jej bohater odchodzi z klubu. Było to jasne, ale dopiero teraz zostało potwierdzone. - Zostawiam tu wielu przyjaciół. Obym któregoś dnia mógł wrócić - powiedział.

Alvaro ArbeloaAnadoluGetty Images

Ostatnim meczem LaLiga 2025/26 będzie niedzielne starcie Villarrealu z Atletico, ale pozostałych 18 drużyn Primera Division zostanie zamknięta w niedzielę. Wśród dziewięciu meczów znajdziemy ten pomiędzy Realem Madryt a Athletikiem. Dla "Los Blancos" to jak sparing, po El Clasico 10 maja stracili szanse na mistrzowski tytuł. Konfrontacja z drużyną z Bilbao będzie miała dla nich tak samo niską temperaturę jak te z Realem Oviedo i Sevillą.

Na swój sposób będzie to jednak wyjątkowe spotkanie - obaj trenerzy żegnają się ze swoimi stanowiskami. Ernesto Valverde po czterech sezonach, a Alvaro Arbeloa po czterech miesiącach (przychodził 11 stycznia po Xabim Alonso). Wszyscy mają świadomość, że Jose Mourinho jest jedną nogą na Estadio Santiago Bernabeu, ale dopiero w piątek na ostatniej przedmeczowej konferencji prasowej tego sezonu szkoleniowiec stołecznej ekipy potwierdził odejście.

- Mam nadzieję, że to będzie "do zobaczenia później", a nie "żegnaj". Zawsze uważałem Madryt za swój dom. Jestem w Realu od 20 lat. To mój ostatni mecz w tym sezonie, nie wiem, czy będzie to ostatni mecz w moim życiu jako trenera Realu, nigdy tego nie wiadomo. Postaram się cieszyć. Skupiam się na zwycięstwie - powiedział (cytaty za "Asem"). Następnie został dla formalności dopytany o przyszłość.

Potwierdzam, że odchodzę
Alvaro Arbeloa

- Jeśli Mourinho przyjdzie, to ze swoim sztabem, tak jak powinno być. Nie ma możliwości, żebym do niego dołączył. W ciągu ostatnich kilku miesięcy myślałem więcej o Realu Madryt niż o sobie, ale robiłem to, co najlepsze dla klubu. W innym klubie byłoby inaczej, ale musiałem to zrobić. Nie ma miejsca na żal. Podjąłem ryzyko, czuję się gotowy na nowe wyzwania - podkreślił.

Dodał, że odchodzi z "doskonałymi relacjami z prawie każdym". Według mediów, aż sześciu zawodników nie rozmawiało z nim, na pewno był w tym gronie Dani Ceballos, potencjalnie też Raul Asencio czy Dani Carvajal. Ten ostatni nie zaprosił trenera na pożegnalną kolację (również odchodzi z klubu).

Ostatnim spotkaniem Arbeloi z mediami będzie to pomeczowe w sali prasowej na Bernabeu. Rozpocznie się około godziny 23:00. Piątkowa konferencja była jego ostatnią w centrum treningowym w Valdebebas.

Poprowadził Real w 27 meczach, sobotni będzie 28. Bilans wynosi na razie 17-2-8 (bramki 54:32).

  • Redakcja