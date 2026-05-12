Ważą się losy Lewandowskiego w Barcelonie. Znamy odpowiedź na kluczowe pytanie

Sprawa przyszłości Roberta Lewandowskiego w tym momencie jest dość skomplikowana. Ostateczna decyzja napastnika ws. umowy na sezon 2026/27 może być kluczowa również w kontekście jego pozostania w reprezentacji Polski. M.in. dlatego temat ten wywołuje tak ogromne emocje.

Wpływ na tę decyzję będzie miało wiele czynników. Jednym z ważniejszych będzie ten rodzinny. Robert Lewandowski będzie musiał kierować się dobrem swoich najbliższych, co w tym momencie jest absolutnie zrozumiałe.

Bardzo ważne będzie również to, jakie oferty Lewandowski będzie miał do przeanalizowania. Polakowi pewnie zależałoby na dwuletniej umowie. Jeśli takowej nie dostanie, być może uzna, że woli zostać na jeszcze jeden rok w Barcelonie, niż po kolejnym sezonie znowu zmieniać otoczenie. Kluczowe rozmowy ws. przyszłości Polaka trwają właśnie w tym czasie.

Wystrzeliła forma Ferrana Torresa. Co to oznacza dla Roberta Lewandowskiego?

Mówiąc o przyszłości Lewandowskiego nie można zapomnieć o sytuacji drugiej strony współpracy, czyli Barcelonie. To, czy klub ze stolicy Katalonii podejmie decyzję, że latem sprowadzi nowego napastnika, zależy nie tylko od formy Roberta, ale także Ferrana Torresa.

Ostatni z wymienionych to to drugi, a w tym sezonie w zasadzie pierwszy napastnik FC Barcelona i rywal "Lewego" o miejsce w składzie. W pierwszej połowie sezonu 2025/26 Ferran Torres zanotował serię 13 meczów bez strzelonego gola. Robert Lewandowski wówczas również nie błyszczał formą, miewając pojedyncze przebłyski.

Wówczas wydawało się, że wielkie zmiany na pozycji w Barcelonie latem 2026 roku są nieuniknione. Nic nie zapowiadało tego, że Ferran Torres nagle odblokuje się pod względem mentalnym i zacznie strzelać gole seriami.

Wielkie przełamanie nadeszło w derbach Barcelony, kiedy drużyna Hansiego Flicka pokonała Espanyol 4:1, a Ferran Torres strzelił dwa gole. W trzech kolejnych występach Hiszpan strzelił jeszcze dwa gole - Atletico Madryt i Osasunie.

Dobrze wywiązywał się również z innych swoich obwiązków - pracy w pressingu oraz tworzeniu przestrzeni dla skrzydłowych. Ferran Torres nagle stał się dla Barcelony takim napastnikiem, jakiego Barcelona latem mogłaby chcieć kupić. Być może piłkarsko nie jest to poziom Juliana Alvareza, ale w tym okresie Torres znalazł się bardzo blisko. Gdyby utrzymał go w kolejnym sezonie, okazałoby się, że potrzeba wydania fortuny na napastnika latem nie byłaby aż tak pilna. A jak wiadomo - Barcelona nie może pozwolić sobie na złą decyzję transferową w obliczu trudnej sytuacji finansowej.

Wystrzał formy Ferrana Torresa mógłby sugerować, że nad głową Roberta Lewandowskiego zgromadzą się ciemne chmury. Tak jednak nie musi być. Może dyrektor sportowy Barcy uzna, że taki duet napastników może przejść z drużyną przez kolejny sezon. Obdarzenie Torresa i Lewandowskiego będzie, oczywiście, wielkim ryzykiem, ale w obecnej sytuacji Barcelona musi podejmować odważne decyzje. Jeśli Lewandowski zgodziłnby się na obniżkę pensji i swojej roli w drużynie kosztem Torresa, mógłby zostać w Barcelonie. W razie kolejnego kryzysu Hiszpana, Polak byłby natomiast bardzo cennym uzupełnieniem składu. Piłkarzem, który zapewni zespołowi pewien piłkarski poziom, do którego wszystkich przyzwyczaił.

El Clasico dało odpowiedź. Torres dał radę w kluczowym momencie

Ferran Torres ostatecznie przekonał do siebie w meczu z Realem Madryt. Hiszpan zdobył kolejną piękną bramkę. Ten występ przyniósł odpowiedź na kluczowe pytanie: "Czy latem Barcelona będzie chciała go sprzedać?". Odpowiedź już znamy. I brzmi ona: "Nie. Chyba że za olbrzymie pieniądze".

W meczu z Realem Madryt Torres zapewnił nie tylko gola. Posłał 7 celnych podań na połowie przeciwnika na 10 wszystkich. Dużo biegał również w pressingu i zanotował dużą liczbę skoków pressingowych. Ferran mocno pracuje więc na drużynę, a do tego zaczął dokładać bramki.

W ten formie i biorąc pod uwagę, że Robert Lewandowski nie będzie zawodnikiem obciążonym grą na mundialu, pozostawienie tego duetu napastników na kolejny sezonu maluje się jako ciekawa i ekonomiczna opcja dla Barcy. Wszystko jednak będzie zależało od decyzji Roberta Lewandowskiego. Jeśli Polak odejdzie, klub będzie musiał sięgnąć po nowego napastnika. W tym momencie nie sposób przewidzieć, na jak spektakularny transfer "Dumie Katalonii" pozwoli jej sytuacja finansowa.

Sprowadzenie Juliana Alvareza wówczas nie miałoby zbyt dużego sensu. Barcelona zrujnowałaby się bowiem finansowo po to, aby sprowadzić napastnika o profilu podobnym do tego, którego już posiada.

