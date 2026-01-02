Ważą się losy Lewandowskiego, Nagle takie słowa trenera. Zero wątpliwości ws. kapitana reprezentacji

W poprzednich sezonach Robert Lewandowski stanowił o sile ofensywy Barcelony. W barwach tej drużyny rozegrał on już łącznie 165 spotkań, zdobywając w nich astronomiczną ilość 109 goli oraz 22 asyst. Nic dziwnego, że kibice katalońskiej ekipy już teraz stawiają go w jednym szeregu z historycznymi gwiazdami "Blaugrany".

Obecny sezon znacznie różni się jednak od poprzednich kampanii Polaka. Bardzo często pełni on bowiem rolę zawodnika rezerwowego, podczas gdy dobrą formą strzelecką błyszcze między innymi jego bezpośredni rywal Ferran Torres.

Lewandowski jest również w końcowych miesiącach swojego kontraktu z "Dumą Katalonii". W czerwcu 2026 roku jego umowa wygasa, a w medialnych przekazach wciąż brak jest konkretnych doniesień ws. rozpoczęcia rozmów, których skutkiem byłoby przedłużenie kontraktu Polaka. Wiemy natomiast, że w niedalekiej przyszłości Lewandowski ma odbyć poważną rozmowę ws. swojej przyszłości z obecnym szkoleniowcem Barcelony - Hansim Flickiem.

Jan Urban szczerze o przyszłości Lewandowskiego. "Za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał"

W rozmowie z portalem "Super Express" obecny selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban wypowiedział się na temat przyszłości Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego zdaniem jest pewien czynnik, który może wpłynąć na dalsze działania kapitana "Biało-czerwonych".

"Trudno mi powiedzieć (czy Lewandowski podpisze nową umowę red.), bo to są decyzje personalne. Wydaje mi się, że jemu bardzo dobrze żyje się w Barcelonie. To też może mieć wpływ na to gdzie dalej będzie grał. W przypadku kontraktu wiele rzeczy na pewno wchodzi w grę. To będzie musiał rozpatrywać cały sztab Roberta z nim włącznie, jak również kierownictwo Barcelony. Na teraz Robert broni się statystykami, bramkami. Jest napastnikiem i ze swojego zadania wywiązuje się bardzo dobrze" - mówi selekcjoner reprezentacji z kraju nad Wisłą.

"Sternik" naszej kadry wypowiedział się również na temat widocznych zmian w zachowaniu Lewandowskiego. Jego zdaniem pobyt w Hiszpanii sprawił, że 37-latek stał się nieco bardziej wyluzowany, co pozwala mu patrzeć na różne sprawy z nieco innej perspektywy. Niezmiennym czynnikiem jest natomiast ogromny profesjonalizm oraz samodyscyplina, z których to Lewandowski słynie niemalże na całym świecie.

Dalsze losy Roberta Lewandowskiego wciąż nie są do końca jasne. Urban uważa jednak, że póki co nie ma sensu w roztrząsaniu tematu, który prędzej czy później i tak doczeka się swojego rozstrzygnięcia.

"Możemy to tylko obserwować z boku. Za bardzo bym się nad tym nie zastanawiał" - spuentował swoją wypowiedź Jan Urban.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona w sezonie 2025/2026 Urbanandsport AFP

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jan Urban i Robert Lewandowski Netherlands v Poland East News

