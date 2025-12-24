Ważą się losy Lewandowskiego, nagle takie doniesienia. Barcelona przestała się z tym kryć

Czy dni Roberta Lewandowskiego w Barcelonie są już policzone? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć wielu ekspertów, którzy z nieukrywaną ciekawością obserwują dalsze losy kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski wciąż stanowi ważny element drużyny Hansiego Flicka, jednak w obecnej kampanii 37-latek coraz częściej pełni rolę zawodnika rotacyjnego, wprowadzanego na boisk dopiero w drugiej połowie rozgrywanych spotkań. Póki co, pozycja napastnika "Dumy Katalonii" wydaje się solidnie obsadzona przez Ferrana Torresa, który w trwającym sezonie 2025/2026 notuje imponujące rezultaty strzeleckie.

Z medialnych doniesień wynika, że w niedalekiej przyszłości dojdzie do poważnej rozmowy Lewandowskiego z Flickiem, owocem której ma być jaśniejsze sprecyzowanie przyszłości polskiego napastnika. Włodarze "Dumy Katalonii" zapewne będą uważnie monitorować to wydarzenie. Nie przeszkadza im to jednak w podejmowaniu innych, ważnych dla dobra zespołu decyzji.

Młody talent na radarze Barcelony. Ma potencjał, by stać się kimś wielkim

Z doniesień portalu "Mundo Deportivo" wynika, że FC Barcelona wyraża zainteresowanie młodym zawodnikiem angielskiego Norwich City - Ajay'em Tavaresem. 28 grudnia gracz ten skończy 16 lat. Jego boiskowe poczynania mogliśmy śledzić głównie przy okazji spotkań juniorskiej drużyny "Kanarków".

Poważne piętno Tavares odcisnął jednak w spotkaniach młodzieżowych reprezentacjach Anglii. W ekipie do lat 15 młody skrzydłowy rozegrał 4 spotkania, strzelając 2 bramki. To sprawiło, że szybko otrzymał on powołanie do reprezentacji Anglii do lat 16. Tam rozegrał natomiast 7 meczów, notując 1 trafienie. W wieku 15 lat i 8 miesięcy Tavares zadebiutował również w drużynie "Synów Albionu" do lat 17. Tam póki co rozegrał 4 mecze. Otrzymał on kilka minut podczas kwalifikacji do turnieju "UEFA European Under-17 Championship".

Czy Tavares trafi do Barcelony? Trener Norwich z jasną deklaracją ws. utalentowanego 15-latka

Rosnące zainteresowanie, które na rynku transferowym wzbudza młody Ajay Tavares, postanowił skomentować obecny szkoleniowiec Norwich City Philippe Clement.

"Wielu młodych zawodników regularnie trenuje teraz z pierwszym zespołem. Ajay jest bardzo interesującym graczem na tej liście i wiem, że był również w okresie przygotowawczym z pierwszym zespołem i radził sobie bardzo dobrze. Nadal jest bardzo młody, ale chcemy zatrzymać nasze najlepsze talenty. To jedna z ważnych rzeczy na przyszłość i właśnie o tym rozmawialiśmy z właścicielami. Oni również chcą, aby zawodnicy z naszej akademii rozwijali się i dotarli do pierwszego zespołu. Dlatego oczywiście chcemy zatrzymać Ajaya" - mówił belgijski szkoleniowiec, który w listopadzie 2025 roku przejął funkcję trenera Norwich City.

Jak podaje popularny portal "Transfermarkt", Ajay Tavares cieszy obecnie ogromnym zainteresowaniem. Młodzian znajduje się pod obserwacją wielu gigantów europejskiego futbolu. Poza Barceloną, przykuł on także uwagę takich ekip jak: Bayern Monachium, Borussia Dortmund, AC Milan, Juventus, Arsenal, Chelsea oraz Manchester City.

