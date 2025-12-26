Sportowo FC Barcelona znów przechodzi przez "złoty okres". Zespół udał się na przerwę świąteczną jako lider hiszpańskiej La Liga, natomiast w rozgrywkach Ligi Mistrzów wciąż ma szansę wspiąć się do szczytowej "8", która gwarantuje ominięcie dodatkowego dwumeczu.

Niestety, sytuacja kadrowa klubu daleka jest od ideału. W składzie drużyny wciąż znajduje się kilku kontuzjowanych zawodników, w tym między innymi Andreas Christensen, który w ostatnim czasie nabawił się bardzo poważnego urazu - naderwania więzadła.

Dla Duńczyka jest to ogromny cios. Latem 2026 roku jego umowa z "Dumą Katalonii", podobnie jak kontrakt Roberta Lewandowskiego, dobiega końca. Prognozuje się, że okres rekonwalescencji defensora "Blaugrany" potrwa aż do kwietnia. Oznacza to, że przed wygaśnięciem umowy będzie on miał raptem dwa miesiące na zaprezentowanie swoich umiejętności przed ewentualnymi nabywcami. Wiele mówi się bowiem o tym, że piłkarz ten jest obecnie "na wylocie" z klubu.

Laporta nie mógł pozostać bierny. Szlachetny gest w stronę kontuzjowanego zawodnika

Sytuacja Andreasa Christensena jest obecnie naprawdę ciężka. Z pomocą duńskiemu defensorowi może przyjść jednak prezes "Dumy Katalonii" Joan Laporta. Jak wynika z doniesień dziennikarzy "Catalunya Radio", włodarz ekipy rozważa zaoferowanie kontuzjowanemu zawodnikowi nowej umowy, która mogłaby w pewnym sensie zabezpieczyć interesy Christensena. Wedle ustaleń hiszpańskich dziennikarzy, duński defensor miał być bardzo zaniepokojony otrzymaną diagnozą. Joan Laporta niemal natychmiast wyraził jednak pełne wsparcie względem piłkarza swojej drużyny.

W grę może wchodzić krótkoterminowe przedłużenie obecnego kontraktu z obniżonym wynagrodzeniem. Dzięki takiemu zagraniu powracający po kontuzji zawodnik nie będzie pozostawiony na przysłowiowym lodzie. Najbardziej prawdopodobnym wariantem będzie umowa na jeszcze jeden sezon. W ten sposób 29-latek zyska czas na odbycie rekonwalescencji oraz powrót do pełnej sprawności przed ewentualnym opuszczeniem szeregów "Dumy Katalonii".

