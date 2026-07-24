W takich strojach zagra Barcelona. Historyczny przełom. Poruszenie w Hiszpanii

Za kadencji Hansiego Flicka FC Barcelona dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii. Niemiec wprowadził do zespołu zupełnie nową jakość, a przede wszystkim dyscyplinę. To zaowocowało wieloma świetnymi wynikami, choć drzazgą za paznokciem pozostaje brak triumfu w Lidze Mistrzów od 2015 roku.

Niebawem rozpocznie się trzeci sezon, w którym "Duma Katalonii" będzie występować pod wodzą Niemca. Oprócz suchych wyników i informacji transferowych kibiców interesują również stroje, w jakich będzie występował ich zespół.

Oto drugi komplet koszulek, w których zagra Barcelona

Niedawno klub ujawnił, jak prezentuje się komplet domowych koszulek.

Rozwiń

Za to w piątek rano Barcelona opublikowała motyw wyjazdowych trykotów. Cały komplet został zaprojektowany jako gradient czarnego i fioletowego koloru. Trudno przypomnieć sobie podobne koszulki katalońskiego klubu w historii. Kiedy już decydowano się na ciemne barwy, występowały one na całym materiale.

Rozwiń

"Noś barwy klubu. Dąż do wielkości. Każde wyzwanie buduje pewność siebie. Każde zwycięstwo tworzy dziedzictwo. Przedstawiamy strój wyjazdowy FC Barcelona x Kobe na sezon 2026/27" - czytamy w opisie.

Projekt trykotu to kontynuacja zapoczątkowanej już wiele lat temu współpracy z marką Kobe Bryanta. Zamiast standardowego znaczka Nike, czyli sponsora Barcelony, na koszulach widnieje charakterystyczne logo Kobe Sheath.

"Taka postawa w naturalny sposób łączy się z rywalizacyjną tożsamością Barcelony oraz dziedzictwem Kobego Bryanta - dwóch wzorów do naśladowania, które łączy to samo dążenie: nieustanne rywalizowanie, by osiągać coraz więcej" - dodaje "Mundo Deportivo".

Reakcja fanów na nową kolekcję jest pozytywna. "Kocham te kolory" - pisze jeden z internautów.

Dziś (24 lipca) Barcelona rozegra sparing przeciwko hiszpańskiemu CE Europa. Następnie mistrzów La Liga czekają mecze towarzyskie z Birmingham City, Nottingham Forest i Udinese. Na koniec przedsezonowych testów ekipa Flicka zmierzy się z Al-Ahly Kair w Pucharze Gampera.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal, 29.08.2025 r. JOSE BRETON East News

Barcelonę zasili wkrótce nowy napastnika CESAR MANSO / AFP / Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Piłkarze FC Barcelona MATTHIEU MIRVILLE AFP





Jaime Faria - Gonzalo Bueno. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport