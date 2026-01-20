W Hiszpanii znów głośno o Pajor. Ujawnia ws. macierzyństwa, podjęła decyzję

TransferEwy Pajor z Wolfsburga do FC Barcelony otworzył przed Polką ogromne możliwości. Napastniczka z miejsca stała się również jedną z najważniejszych zawodniczek w kadrze "Blaugrany", zbierając ogromne doświadczenie. Wybitna gra i wysoka forma sprawiają, że Pajor co rusz nagradzana jest we wszelaki sposób, a teraz o Polce zrobiło się głośno w Hiszpanii.

Wszystko za sprawą obszernego wywiadu, który przeprowadził kataloński "Sport". Zanim jednak tamtejsi dziennikarze opublikowali całą rozmowę z Polką, na portalu pojawiła się zapowiedź, w postaci 10 pytań i krótkich odpowiedzi Pajor. Już tutaj fani zawodniczki mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o kapitan naszej reprezentacji.

W pewnym momencie Ewa Pajor otrzymała - jak mogłoby się wydawać - dość niepozorne pytanie o to, z którą koleżanką z drużyny chciałaby się zamienić na jeden dzień. Wybór Polki był dość nieoczywisty i wiązał się z macierzyństwem.

Ewa Pajor podjęła niespodziewaną decyzję. W Hiszpanii już huczy o Polce

- Myślę, że z Irene (Paredes - przyp. red.), bo ona ma malutkie dziecko i wtedy mogłabym poczuć, jak to jest być mamą - argumentowała z uśmiechem napastniczka.

Póki co jednak, Polka na razie skupia się na karierze sportowej i cieszy się życiem w słonecznej Barcelonie. Z tej samej rozmowy fani Ewy Pajor mogli dowiedzieć się, że gwiazda "Blaugrany" często spędza wolny czas na plaży w Castelldefels, gdzie cieszy się piękną, katalońską pogodą.

Oprócz tego, Ewa Pajor swój wolny czas spędza na czytaniu książek i oglądaniu meczów. Jak sama przyznaje, reagularnie śledzi spotkania męskiej drużyny FC Barcelony - przede wszystkim ze względu na Roberta Lewandowskiego.

Już w środę Ewa Pajor i jej koleżanki z FC Barcelony zagrają o kolejne trofeum. Tym razem o Superpuchar Hiszpanii. Podobnie, jak męska drużyna, w półfinale rozgrywek zagrają z Athletikiem. Real Madryt zmierzy się z Atletico.

