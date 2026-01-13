W Hiszpanii zawrzało po zwolnieniu Alonso z Realu. Nagły przewrót, podają powody

Dla Xabiego Alonso możliwość pracy w Realu Madryt w roli menedżera miała bez dwóch zdań wyjątkowy wymiar zważywszy na fakt, ze przed laty reprezentował on barwy drużyny z Santiago Bernabeu jako piłkarz - i to z wielkimi sukcesami, bowiem wraz z "Królewskimi" sięgnął przynajmniej raz po praktycznie każde istotne trofeum klubowe.

Niestety powrót Baska w szeregi "Los Blancos" okazał się krótki - formalnie zatrudniono go wraz z początkiem czerwca 2025 r., a 12 stycznia 2026 roku ogłoszono jego rozbrat z zespołem, oficjalnie w wyniku obustronnego porozumienia. Miejsce Alonso prędko zajął Alvaro Arbeloa, a cała ta rewolucja naturalnie nazajutrz odbiła się szerokim echem w hiszpańskiej prasie.

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt © 2025 Associated Press

"Nagły zwrot" i "płonący Madryt". Prasa w Hiszpanii o zwolnieniu Alonso z Realu

"Mundo Deportivo" oraz "Sport" były wyjątkowo zgodne co do tytułów na swoich pierwszych stronach. "Fulminado!", czyli "Obalony!" - takie sformułowanie padło w przypadku obu dzienników.

"Marca" napisała z kolei o "nagłym zwrocie Florentino [Pereza]". Zarówno w przypadku jej, jak i "Asa" na stronie tytułowej wymieniono ciągiem powody pożegnania szkoleniowca - przede wszystkim chłodne relacje z szatnią, problemy dotyczące przygotowania fizycznego czy po prostu ostatnie wyniki RM.

"L'Esportiu" zaś nie bawił się w delikatność. "Madryt płonie" - padło na pierwszej stronie. Dodatkowo, jak wskazano, jednym z powodów całego przewrotu było nastawienie drużyny do gry wyglądające "jak w małym zespole".

Pierwszy test Arbeloi. Real już niebawem wróci do walki o Puchar Króla

Teraz "Los Merengues", przewodzeni przez Arbeloę, będą musieli na nowo zrewidować swoją grę, a pierwszy sprawdzian w tym przypadku nadejdzie już 14 stycznia, kiedy to Mbappe i spółka zmierzą się z Albacete Balompie w Pucharze Króla. Do rozgrywek ligowych "Los Blancos" powrócą zaś 17 stycznia, kiedy to powalczą o punkty z Levante.

