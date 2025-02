W Hiszpanii wrze, sceny podczas meczu Realu. Konfrontacja dwóch gwiazd "Królewskich"

W środowy wieczór Real Madryt zgodnie z przewidywaniami wywalczył sobie awans do półfinału Pucharu Króla kosztem CD Leganes. To, co jednak było w sprzeczności z wszelkimi predykcjami, to wynik starcia - "Królewscy" wygrali 3:2 dopiero po golu w samej końcówce i niemalże do ostatniego gwizdka drżeli o rezultat starcia. Zapewne właśnie to sprawiło, że podczas późnej fazy potyczki "zagotowało się" między dwoma gwiazdami Realu - Luką Modriciem i Viniciusem Juniorem.