W Hiszpanii wrze. Nie czekali do rana. Jest decyzja, Flick traci resztki nadziei

Komisja Odwoławcza RFEF nie czekała z decyzją do piątkowego poranka. Już w czwartek wieczorem odrzuciła ponowną apelację Barcelony. To oznacza, że w tym momencie Hanis Flick nie może poprowadzić zespołu w El Clasico.

Niemiec został wyrzucony na trybuny w trakcie meczu z Gironą (2:1). Wbrew doniesieniom niektórych mediów nie otrzymał czerwonej kartki. Zobaczył dwie żółte, stąd tylko jeden mecz dyskwalifikacji.

Hansi Flick w opałach. Druga apelacja odrzucona. Barcelona nie zamierza kapitulować

Pierwsze napomnienie Flick otrzymał w 90. minucie "za oklaskiwanie jednej z decyzji arbitra w ramach protestu". Co stało się zaraz potem? Został upomniany po raz kolejny "za gest dezaprobaty".

Jak donosi "Mundo Deportivo", zdjęcia dostarczone przez Barcelonę nie podważają raportu sędziego Jesusa Gila Manzano .

Teraz Barcelona ma tylko jedną, ostatnią już możliwość. Może odwołać się do Hiszpańskiego Trybunału Sprawiedliwości (TAD). Ma na to czas do piątkowego południa (12:00).

Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, w niedzielnym meczu z Realem Madryt (16:15, Santiago Bernabeu), w roli pierwszego dyrygenta Flicka zastąpi któryś z jego asystentów. Wybór padnie na Thiago Alcantarę lub Marcusa Sorga. Pod wodzą tego drugiego Katalończycy przystępowali do gry dwukrotnie w ubiegłym sezonie. Efekt? Dwie porażki - 0:1 z Leganes i 1:2 z Atletico Madryt (1:2).

"Królewscy" pałają żądzą odwetu za upokorzenie, jakiego doznali w ubiegłym cyklu. Przegrali wówczas wszystkie starcia z "Blaugraną". Było ich aż pięć - dwa w lidze krajowej, po jednym w Superpucharze Hiszpanii i Copa del Rey. A obraz klęski dopełnia porażka w trakcie przedsezonowego tournee.

W tabeli La Liga prowadzi Real z dwoma punktami nad broniącą tytułu Barceloną.

