W Hiszpanii ogłaszają, że to koniec. Lewandowski już wie, przenosiny przesądzone

Na ten moment FC Barcelona czeka już bardzo długo. Od dwóch sezonów trwa przebudowa Spotify Camp Nou, a więc domowego obiektu "Dumy Katalonii". Docelowo obiekt ma pomieścić 105 tysięcy kibiców, czyniąc go jedną z największych aren piłkarskich na świecie. W związku z tym trwają prace, które jednak się przeciągają.

Pierwotne plany zakładały oddanie stadionu do użytku już z końcem 2024 roku. Później sukcesywnie przesuwano tę datę. Mamy końcówkę września i obecnie trwa walka z czasem o to, by FC Barcelona wróciła na chociaż częściowo otwarty obiekt. Klub walczy o uzyskanie certyfikatu ukończenia pierwszej fazy budowy, na podstawie którego Rada Miasta będzie mogła widać licencję na oddanie stadionu do użytku z ograniczoną liczbą miejsc dla kibiców.

FC Barcelona nie ma dobrego czasu, jeśli chodzi o kadrę. Z kontuzjami zmaga się coraz więcej piłkarzy. Z gry wyłączeni są Marc-Andre ter Stegen, Alejandro Balde, Gavi czy Fermin Lopez. Do zdrowia wraca za to Lamine Yamal, choć powoli.

Dziś doszły za to wieści o urazach Raphinhii czy Joana Garcii. Brazylijczyk musiał opuścić boisko w 66. minucie meczu z Realem Oviedo. Hiszpańscy dziennikarze zauważyli, że piąty zawodnik tegorocznego plebiscytu Złotej Piłki łapał się za tylną część uda. Gerard Romero informuje, że przerwa Raphinhii od gry może potrwać nawet kilka tygodni.

Plaga kontuzji w FC Barcelonie. Przed Szczęsnym pojawiła się szansa

Z kolei na jednym z treningów kontuzji nabawił się podstawowy bramkach "Dumy Katalonii", Joan Garcia. Dziś nadszedł komunikat klubu, który poinformował, że Hiszpan zerwał łąkotkę wewnętrzną w lewym kolanie. Szacuje się, że przerwa w grze wyniesie od 4 do 6 tygodni. A to oznacza, że najprawdopodobniej do bramki FC Barcelony, przynajmniej na jakiś czas, wróci Wojciech Szczęsny.

RAC1: Mecz FC Barcelony z Gironą na Spotify Camp Nou. Szykuje się debiut Szczęsnego?

Wojciech Szczęsny nie miał jeszcze sposobności zagrać na Spotify Camp Nou w barwach FC Barcelony. Bowiem, na tym obiekcie już wystąpił, chociażby za czasów gry dla Arsenalu. Polak jest jednak w klubie ze stolicy Katalonii od roku i wciąż czeka, by móc zagrać na prawowitym domowym obiekcie FC Barcelony.

Przełomowe wieści ws. powrotu klubu na Camp Nou przekazała stacja RAC1. Hiszpański dziennikarz Jordi Baste przekazał, że to już koniec czekania i prawdopodobnie mecz FC Barcelony z Gironą rozegrany zostanie właśnie na tym stadionie. Spotkanie to odbędzie się 18 października. Żurnalista opiera swój osąd na podstawie rozmowy z prezydentem klubu Joanem Laportą i alkadem Barcelony, Jaume Collbonim.

Jeżeli te informacje okażą się prawdziwe, będzie to oznaczało, że przed Wojciechem Szczęsnym pojawi się szansa debiutu na Spotify Camp Nou w barwach FC Barcelony. Zależy to nie tylko od postępu prac, ale i szybkości procesu rekonwalescencji Joana Garcii.

Tymczasem, najprawdopodobniej Szczęsny wróci do bramki Barcelony już w najbliższą niedzielę. O 18:30 wybrzmi pierwszy gwizdek sędziego w meczu z Realem Sociedad.

Wojciech Szczęsny Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton AFP

Wojciech Szczęsny Urbanandsport AFP